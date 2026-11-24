Động thái này trùng với thời điểm ông Jensen Huang quay trở lại vị trí CEO của Nvidia, sau khi ông từng từ chức cách đây hai tuần vì những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Mỹ đã đưa Megaspeed vào danh sách đen thương mại sau bê bối của CEO Nvidia và nữ lãnh đạo của Megaspeed



Theo quy định, các công ty Mỹ không được phép vận chuyển hàng hóa, phần mềm hoặc công nghệ cho những đơn vị nằm trong danh sách đen này nếu không có giấy phép.

Các doanh nghiệp trong danh sách này cũng sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận linh kiện thay thế, các bản cập nhật phần mềm hoặc giấy phép sở hữu trí tuệ có nguồn gốc từ Mỹ.

Megaspeed hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.



