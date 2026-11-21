Cổ phiếu Nvidia lao dốc thêm khoảng 13% khi chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu 20/11, giữa lúc khủng hoảng bủa vây gã khổng lồ chip trí tuệ nhân tạo này. Tác động mới nhất đến từ thông tin Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đang điều tra các hoạt động kế toán của tập đoàn.

Nvidia là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực chip và trí tuệ nhân tạo

Theo hai nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters, SEC đang rà soát những vấn đề kế toán tiềm ẩn tại Nvidia.

Hiện chưa rõ cơ quan giám sát tài chính Mỹ tập trung vào sai phạm cụ thể nào. Tuy nhiên, cuộc điều tra này lập tức làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng của Nvidia sau bê bối tình ái của cựu Giám đốc điều hành Jensen Huang với bà Alice Huang – nhân vật bị giới chức Mỹ nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc, dù Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ.

Trang web GeForce và các ứng dụng của Nvidia hiển thị trên màn hình máy tính

Bà Alice Huang từng điều hành công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore, từng là một khách hàng mua chip lớn của Nvidia.

Logo Nvidia xuất hiện trên trang web chính thức của tập đoàn

Cuộc điều tra làm dấy lên những nghi vấn về cách hạch toán doanh thu của Nvidia. Theo Reuters, năm ngoái, tập đoàn này thay đổi cách báo cáo doanh thu theo khu vực, chuyển sang tính theo trụ sở chính của khách hàng thay vì địa chỉ thanh toán, qua đó loại bỏ Singapore khỏi danh mục phân bổ doanh thu. Động thái này diễn ra đúng thời điểm doanh số tại Singapore tăng vọt, chiếm gần một nửa doanh thu toàn cầu của Nvidia.



