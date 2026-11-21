Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong một bầu không khí hứng khởi. Phát biểu này được đưa ra sau chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng đến Trung Quốc, để dự Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu công bố kết quả chuyến công du châu Á tại Nhà Trắng

Chúng tôi đã nói về sự cần thiết phải hợp tác để ngăn chặn sự phổ biến mối đe dọa hạt nhân trên toàn cầu. Và đặc biệt, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Chúng ta sẽ không để họ có vũ khí hạt nhân Tổng thống Donald Trump

Đối với các cuộc thảo luận với tổng thống Nga, ông Trump nói đã có những cuộc đối thoại tốt đẹp về vấn đề Ucraina và cho biết nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc chiến.

Phái đoàn cấp cao Mỹ và Trung Quốc do Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu tiến hành hội đàm song phương trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc dự APEC

Bên cạnh đó, liên quan đến kinh tế, ông Trump nói có cơ hội rất tốt để đạt được thỏa thuận thương mại với Mexico, mặc dù vẫn còn những lo ngại về hoạt động của các băng đảng ma túy tại quốc gia này.



