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Thế giới

Mỹ điều thêm tàu sân bay, gia tăng lực lượng tại Trung Đông

MỸ NHUNG, XUÂN TUẤN
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(HTV) - Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang dừng tại Singapore, trước khi được triển khai đến Trung Đông. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục gia tăng sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở phòng không của Iran.

Theo ảnh vệ tinh ngày 7/11, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo đậu tại Căn cứ Hải quân Changi, Singapore. Đây được xem là điểm dừng chân cuối cùng trước khi con tàu tiến đến Trung Đông.

Tàu sân bay lớn mang nhiều máy bay chiến đấu trên tháp chỉ huy neo tại bến cảng, phía trước là biển cảnh báo "PROTECTED PLACE" và rào chắn công trình - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt neo đậu tại Căn cứ Hải quân Changi, Singapore trước khi lên đường sang khu vực Trung Đông

Hải quân Mỹ cho biết USS Theodore Roosevelt dự kiến gia nhập lực lượng cùng hai tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush, vốn đã có mặt tại khu vực từ tháng 8 nhằm tăng cường năng lực tác chiến trước Iran.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang

Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ lực lượng nước này đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô nhỏ”, phá hủy một cơ sở phòng không của Iran.

Sau đó, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm - hòn đảo lớn nhất nằm trong eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Péc-xích.

Ảnh chụp từ vệ tinh từ trên cao xuống bến cảng quân sự, hiển thị rõ tàu sân bay cùng các tàu chiến nhỏ hơn đang đỗ dọc cầu cảng - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh ghi nhận vị trí neo đậu của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại Căn cứ Hải quân Changi ngày 7/11

Giới chức Iran chưa công bố thông tin chi tiết. Tuy nhiên, mục tiêu được cho là một bệ phóng tên lửa phòng không của Iran trên đảo Qeshm, nơi từng phóng tên lửa nhằm vào máy bay chiến đấu của Mỹ trước đó.

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