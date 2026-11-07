Mỹ bổ nhiệm Chánh văn phòng Nhà Trắng mới

Theo thông báo chính thức, ông Stephen Miller sẽ tiếp quản vị trí của bà Susie Wiles - nữ Chánh văn phòng đầu tiên trong lịch sử Nhà Trắng.

Bà Wiles vừa đệ đơn từ chức để chuyển sang đảm nhiệm vai trò mới trong bộ máy chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Stephen Miller vừa được bổ nhiệm làm tân Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay thế bà Susie Wiles

Theo Reuters, ông Miller là một trong những trợ lý gắn bó lâu nhất với Tổng thống Trump qua cả hai nhiệm kỳ, và là người trực tiếp hoạch định nhiều chính sách quan trọng, như chiến dịch trấn áp nhập cư diện rộng, chương trình tinh giản bộ máy công chức liên bang, cũng như duy trì lập trường cứng rắn trong các vấn đề an ninh đối ngoại.

Giới phân tích chính trị đánh giá, việc thăng chức cho một cố vấn có quan điểm cứng rắn ngay sau thất bại bầu cử là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng sẽ kiên trì theo đuổi chương trình nghị sự hiện tại, thông qua mở rộng sử dụng thẩm quyền của Tổng thống, thay vì thỏa hiệp với phe đối lập.

Các đồng minh trong chính quyền hoan nghênh sự thay đổi này. Trong khi lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Quốc hội cho biết sẽ sớm điều tra giám sát những chính sách do ông Miller thúc đẩy thời gian qua.



