Bản lĩnh đối mặt - Tập 53

Tự do đi cùng trách nhiệm

Khi rời khỏi nhà cha mẹ để tránh mâu thuẫn, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục gặp khó khăn vì chi phí sinh hoạt vượt quá khả năng. Theo TS. Tô Nhi A, mong muốn độc lập cần đi cùng sự chủ động gánh vác, thay vì vừa muốn thoát khỏi sự can thiệp của gia đình, vừa trông chờ hỗ trợ về tài sản.

Cùng nhau vun vén cuộc sống

Tình huống đặt ra vấn đề thiết thực với các cặp vợ chồng trẻ: ra ở riêng không chỉ là thay đổi nơi sống mà còn đòi hỏi kế hoạch tài chính rõ ràng. Hai người cần thẳng thắn trao đổi, cân đối thu nhập và chi tiêu, cùng chia sẻ trách nhiệm để hạn chế mâu thuẫn.

Qua câu chuyện, Bản lĩnh đối mặt gửi gắm thông điệp: muốn có tự do, mỗi người cần xây dựng sự độc lập và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

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