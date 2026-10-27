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Cha mẹ có 3 căn nhà, vì sao con không nên đòi chia tài sản? | Bản lĩnh đối mặt

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Câu chuyện người đàn ông 28 tuổi bất mãn vì cha mẹ không chia nhà để vợ chồng ra ở riêng mở ra cuộc tranh luận về quyền quyết định tài sản và trách nhiệm tự lập. Trong tập 53 Bản lĩnh đối mặt, TS. Tô Nhi A đưa ra góc nhìn thẳng thắn về tâm lý trông chờ vào tài sản của gia đình.

Khi kỳ vọng của con cái trở thành áp lực cho cha mẹ

Trong chương trình, khách mời Trần Lê Nam kể về một người anh đồng nghiệp 28 tuổi cảm thấy uất ức khi cha mẹ sở hữu ba căn nhà nhưng không đồng ý chia một căn cho vợ chồng anh ra ở riêng. Mong muốn có không gian sống độc lập vốn là nhu cầu dễ hiểu của nhiều cặp vợ chồng trẻ, nhất là khi việc sống chung có thể phát sinh những bất đồng trong gia đình.

Cha mẹ có 3 căn nhà, vì sao con không nên đòi chia tài sản? | Bản lĩnh đối mặt - Ảnh 1.
Cha mẹ có 3 căn nhà, vì sao con không nên đòi chia tài sản? | Bản lĩnh đối mặt - Ảnh 2.
Cha mẹ có 3 căn nhà, vì sao con không nên đòi chia tài sản? | Bản lĩnh đối mặt - Ảnh 3.

Khách mời Trần Lê Nam chia sẻ câu chuyện về người đàn ông 28 tuổi mong muốn được cha mẹ chia nhà để vợ chồng ra ở riêng 

Tuy nhiên, câu chuyện cũng đặt ra vấn đề: liệu cha mẹ có nghĩa vụ phải chia tài sản để đáp ứng mong muốn của con cái? Khi bước vào hôn nhân, mỗi người cần xác định rõ khả năng tài chính và trách nhiệm của bản thân, thay vì mặc nhiên xem tài sản của cha mẹ là phương án giải quyết khó khăn về nhà ở.

Theo TS. Tô Nhi A, tài sản do cha mẹ vất vả tạo dựng thuộc quyền quyết định của họ. Khi còn sống, cha mẹ có quyền lựa chọn cách quản lý, sử dụng tài sản và giữ lại nguồn lực cần thiết để bảo đảm cuộc sống tuổi già. Việc sở hữu nhiều căn nhà không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải chia tài sản cho con theo mong muốn của con cái.

Muốn độc lập, cần chủ động chịu trách nhiệm

Từ tình huống được chia sẻ, TS. Tô Nhi A nhấn mạnh rằng con cái không nên gây áp lực tinh thần để buộc cha mẹ chuyển giao tài sản. Mong muốn được hỗ trợ là một chuyện, nhưng biến sự hỗ trợ thành yêu cầu bắt buộc lại là vấn đề khác. Cha mẹ có thể đồng hành cùng con trong những giai đoạn khó khăn, song quyền quyết định tài sản vẫn cần được tôn trọng.

Cha mẹ có 3 căn nhà, vì sao con không nên đòi chia tài sản? | Bản lĩnh đối mặt - Ảnh 4.

TS. Tô Nhi A phân tích quyền quyết định tài sản của cha mẹ và trách nhiệm tự lập của con cái

Với các cặp vợ chồng trẻ, việc ra ở riêng cần đi cùng kế hoạch tài chính thực tế. Hai người nên trao đổi về thu nhập, chi phí sinh hoạt, khả năng thuê nhà hoặc tích lũy để mua nhà, từ đó lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện hiện tại. Khi cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm và thống nhất mục tiêu, áp lực kinh tế cũng có thể được giải quyết chủ động hơn.

Câu chuyện trong Bản lĩnh đối mặt gợi mở một bài học về sự trưởng thành: độc lập không chỉ là rời khỏi mái nhà của cha mẹ, mà còn là khả năng tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Sự hỗ trợ từ gia đình có thể là điểm tựa quý giá, nhưng không nên trở thành điều kiện tiên quyết để mỗi người xây dựng cuộc sống riêng.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/_DDSaCf6r7s?si=4UgESjpXwCoVxr4X

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