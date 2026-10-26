Một số hình ảnh đẹp trong ngày thi đấu 25/10 (Ảnh: HTV Thể thao)

Muay TP. Hồ Chí Minh giành hai chiến thắng trong ngày thi đấu tứ kết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao và các nền tảng mạng xã hội của HTV.

Ở hạng cân 51kg nam, Lý Diệu Phước thể hiện khả năng tấn công hiệu quả và sự quyết đoán. Võ sĩ từng 5 lần vô địch quốc gia này đối đầu với Võ Nhuận Phong của đoàn Bộ Công an. Anh giành chiến thắng knock-out ngay trong hiệp 1, qua đó sớm giành quyền vào vòng tiếp theo.

Tiếp nối thành công của đồng đội, Võ Minh Nghĩa cũng giành chiến thắng ở hạng cân 57kg nam. Anh vượt qua K'Sor Phuk của Gia Lai, mang về chiến thắng thứ hai cho Muay TP. Hồ Chí Minh tại loạt trận tứ kết.

Ở hạng cân 54kg nữ, Nguyễn Thị Như Ý không thể vượt qua Đỗ Phương Nguyễn của Hà Nội. Võ sĩ TP. Hồ Chí Minh phải dừng bước tại vòng tứ kết. Cùng góp mặt ở bán kết còn có Phạm Ngọc Mẫn (TP. Hồ Chí Minh) ở hạng cân 63kg nam, khi đánh bại Đào Minh Hưng (Quân đội).

Loạt trận tứ kết môn Muay tiếp tục được Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp lúc 15 giờ ngày mai (27/10). Khán giả có thể theo dõi trên HTV Thể thao và các nền tảng mạng xã hội của HTV.