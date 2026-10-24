Những tấm huy chương vàng đầu tiên của môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đồng Nai và Hưng Yên giành HCV nội dung Wai Kru

Sáng 24/10, môn Muay bước vào ngày tranh tài thứ ba với các trận chung kết biểu diễn ở hai nội dung Wai Kru và Mai Muay. Ở nội dung Wai Kru nam, Nguyễn Hoàng Sơn của Đồng Nai đạt 9,7 điểm, giành huy chương vàng.

VĐV Nguyễn Hoàng Sơn của Đồng Nai giành huy chương vàng Wai Kru nam

Trong khi đó, Lê Khánh Linh của Hưng Yên đạt 9 điểm, đứng đầu nội dung nữ. Cả hai vận động viên đều duy trì phong độ ổn định từ vòng loại đến chung kết. Những bài biểu diễn thể hiện rõ các giá trị truyền thống cùng tinh thần võ đạo đặc trưng của Muay.

VĐV Lê Khánh Linh của Hưng Yên đạt 9 điểm, đứng đầu nội dung Wai Kru nữ



Quân Đội và Thái Nguyên chiến thắng ở Mai Muay

Ở nội dung Mai Muay nữ, các võ sĩ Quân Đội giành huy chương vàng với bài biểu diễn kết hợp đa dạng những đòn đánh đặc trưng của môn võ.

Các võ sĩ Quân Đội giành huy chương vàng ở nội dung Mai Muay nữ

Trong khi đó, ở nội dung Mai Muay nam, các võ sĩ Thái Nguyên gây ấn tượng bằng sức mạnh và những đòn đánh đẹp mắt. Bài biểu diễn vẫn giữ được tính thực chiến, qua đó giúp đội giành vị trí cao nhất.

Ở nội dung Mai Muay nam, các võ sĩ Thái Nguyên gây ấn tượng bằng sức mạnh và những đòn đánh đẹp mắt

Như vậy, những tấm huy chương vàng đầu tiên của môn Muay tại Đại hội đã được xác định. Sau các nội dung biểu diễn, các võ sĩ sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung đối kháng theo từng hạng cân.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tiếp tục truyền hình trực tiếp các nội dung đối kháng môn Muay trong những ngày thi đấu tiếp theo trên kênh HTV Thể thao.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=lt24KJnH9AA