Môn Muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 bước vào ngày thi đấu thứ hai

Hơn 200 vận động viên tranh tài

Môn Muay tại Đại hội năm nay quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 21 đơn vị. Ở các nội dung Mai Muay và Wai Kru, võ sĩ cần thể hiện kỹ thuật, độ chính xác và khả năng phối hợp động tác nhằm hoàn thành bài biểu diễn với chất lượng tốt nhất.

Các võ sĩ tranh tài ở nội dung biểu diễn Mai Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Bên cạnh cuộc cạnh tranh thành tích, công tác tổ chức môn Muay – môn thi đấu đầu tiên trước lễ khai mạc Đại hội – cũng được chuẩn bị chu đáo, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn đến công tác điều hành và trọng tài.

Chung kết Mai Muay và Wai Kru diễn ra sáng 24/10

Sáng 24/10, các nội dung chung kết Mai Muay và Wai Kru nam, nữ sẽ diễn ra tại cụm thi đấu chính TP. Hồ Chí Minh, xác định những chủ nhân đầu tiên của các bộ huy chương môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Các võ sĩ chuẩn bị bước vào chung kết Mai Muay và Wai Kru nam, nữ sáng 24/10

Các trận chung kết được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV và các nền tảng mạng xã hội, giúp khán giả theo dõi những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc. Giải đấu cũng là dịp để đánh giá lực lượng, phát hiện nhân tố tiềm năng và tạo nền tảng cho Muay Việt Nam hướng đến những đấu trường lớn hơn.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/V_xYI8bSv38?si=FXg9TGhTGSmGlKIB