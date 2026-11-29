Kể từ khi chính thức vận hành hệ thống cống ngăn triều, sang ngày thứ hai tổ chức mở cửa, Tập đoàn Trung Nam tiếp tục đón người dân đến tham quan, tìm hiểu quy trình tại ba cống Bến Nghé, Tân Thuận và Mương Chuối. Sau khi trực tiếp quan sát, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi, kỳ vọng hệ thống sẽ phát huy hiệu quả kiểm soát triều cường, hạn chế tình trạng ngập úng tại TP. Hồ Chí Minh.

Cán bộ kỹ thuật trực tiếp giới thiệu quy mô, nguyên lý vận hành hệ thống cửa van và máy bơm cho đoàn người dân tham quan

Người dân trực tiếp quan sát quy trình vận hành cống ngăn triều

Tại cống ngăn triều Tân Thuận, người dân được tận mắt quan sát hệ thống cửa van và máy bơm. Những hạng mục kỹ thuật vốn ít có dịp tiếp cận được giới thiệu trực quan, giúp người tham quan nắm rõ cách thức hoạt động của công trình kiểm soát triều.

Toàn cảnh khu nhà quản lý và hệ thống cống ngăn triều Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh) mở cửa đón người dân tham quan

Từng tham quan các công trình hạ tầng tiên tiến ở nước ngoài, anh Đào Gia Tuấn - phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh bất ngờ chia sẻ: "Tôi thật sự bất ngờ khi ngay tại nơi mình ở lại có thể đi tham quan một công trình thủy lợi hiện đại như vậy. Trước đây tôi luôn nghĩ những công trình này chỉ có ở các nước tiên tiến, không ngờ hôm nay bản thân được trực tiếp theo dõi".

Nhân viên Tập đoàn Trung Nam hỗ trợ kiểm tra thông tin đăng ký, đón tiếp người dân tại khu vực lễ tân trước giờ tham quan

Cùng chung cảm xúc, bà Phan Thị Quỳnh Nga - người từng công tác tại Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: "Chứng kiến hoạt động của bộ phận kỹ thuật cùng các trang thiết bị phục vụ công tác ngăn triều, tôi thấy công trình rất bài bản. Ban đầu tôi nghĩ đăng ký trực tuyến sẽ khó vào tham quan, nhưng khi đến nơi được các bạn hướng dẫn tận tình và thuyết minh theo đoàn, tôi cảm thấy rất phấn khởi".

Hoàn thiện vận hành "hai trong một": Vừa ngăn triều vừa thông giao thông thủy

Hoạt động tham quan diễn ra sau khi toàn hệ thống vận hành liên hoàn lần đầu vào ngày 25/11. Đáng chú ý, từ tối 27/11 đến rạng sáng 28/11, các cống đã thực hiện phương án đóng liên tục xuyên đêm nhằm ứng phó đợt triều cường dâng cao kết hợp mưa trái mùa.

Người dân trực tiếp quan sát kết cấu trụ pin và các hạng mục kỹ thuật trên hành lang công trình cống ngăn triều Tân Thuận

Trao đổi về lộ trình sắp tới, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam cho biết đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện, căn chỉnh thông số kỹ thuật đồng thời tổ chức diễn tập điều tiết giao thông thủy qua cống. Mục tiêu đến mùa triều cường tiếp theo, hệ thống sẽ vận hành đồng bộ cơ chế "hai trong một", vừa đảm bảo ngăn triều hiệu quả vừa giữ thông suốt luồng tuyến giao thông đường thủy.

Cận cảnh hệ thống thiết bị kỹ thuật, lưới chắn rác và cửa van tại cống ngăn triều Tân Thuận góp phần hóa giải bài toán ngập úng do triều cường cho TP. Hồ Chí Minh

Việc mở cửa các công trình giúp cộng đồng hiểu rõ quy mô, nguyên lý hoạt động của hệ thống ngăn triều, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận những giải pháp hạ tầng ứng phó ngập úng. Công trình được kỳ vọng sẽ kiểm soát hiệu quả triều cường, giảm ngập tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng, cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt cho người dân TP. Hồ Chí Minh.