Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, việc bảo đảm khả năng thích ứng, duy trì và nâng cấp công trình trong dài hạn là yêu cầu không thể tách rời.

Với hệ thống cống kiểm soát triều tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia lưu ý công trình chỉ phát huy hiệu quả trong phạm vi thiết kế, không thể giải quyết toàn bộ tình trạng ngập cho các khu vực có cơ chế thoát nước riêng

Theo PGS.TS Hồ Long Phi - nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu (WACC), bài toán ngập úng đô thị cần được nhìn nhận từ mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và quá trình đô thị hóa. Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng phức tạp, những công trình hạ tầng kiểm soát ngập cần được tính toán với tầm nhìn dài hạn.

Theo ông, không chỉ dừng lại ở việc xác định khả năng chịu đựng theo các kịch bản khí hậu hiện tại, công trình còn cần có phương án điều chỉnh, nâng cấp để thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt hơn trong tương lai.

Chuyên gia cũng lưu ý cần phân định rõ phạm vi bảo vệ của dự án. Đối với những khu vực nằm ngoài phạm vi thiết kế, có cơ chế thoát nước và điều kiện vận hành riêng, không thể kỳ vọng hệ thống kiểm soát triều hiện tại giải quyết toàn bộ tình trạng ngập úng.

Thực tế, mỗi công trình đều có những giới hạn nhất định về thông số kỹ thuật và điều kiện thiết kế. Vì vậy, kỳ vọng hệ thống ngăn triều có thể chấm dứt hoàn toàn tình trạng ngập tại TP. Hồ Chí Minh là điều khó bảo đảm tuyệt đối, nhất là khi thành phố còn chịu tác động đồng thời của mưa lớn, triều cường và quá trình đô thị hóa.

Một vấn đề khác được PGS.TS Hồ Long Phi nhấn mạnh là công tác bảo trì, sửa chữa và nâng cấp. Với những công trình quy mô lớn, việc duy trì khả năng vận hành ổn định đòi hỏi phải có kế hoạch quản lý, kiểm tra và phương án xử lý sự cố ngay từ đầu.