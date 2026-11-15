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Thể thao

Mirra Andreeva đánh bại Jessica Pegula, lần đầu vào chung kết WTA Finals

THÙY DƯƠNG
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Tay vợt 19 tuổi Mirra Andreeva tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Jessica Pegula với tỷ số 6-3, 6-4 ở bán kết WTA Finals 2026. Chiến thắng giúp đại diện Nga lần đầu tiên giành quyền vào trận chung kết giải đấu cuối mùa, đồng thời chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 2 thế giới.

Andreeva thể hiện bản lĩnh trước Pegula

Trong lần đầu chạm trán Jessica Pegula, Mirra Andreeva nhập cuộc với sự tự tin và khả năng điều bóng chủ động. Dù tay vợt người Mỹ có những thời điểm gây sức ép, Andreeva vẫn duy trì được sự ổn định trong các pha bóng bền, tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng sau hai set.

Mirra Andreeva đánh bại Jessica Pegula, lần đầu vào chung kết WTA Finals - Ảnh 1.

Mirra Andreeva thi đấu đầy tự tin trước Jessica Pegula ở bán kết WTA Finals 2026 (ảnh: AP)

Ở set đầu tiên, hai tay vợt thi đấu giằng co trước khi Andreeva tạo khác biệt bằng một cú thuận tay quyết đoán, giành break để vươn lên dẫn 5-3. Pegula nỗ lực cứu nguy khi đối thủ giao bóng kết thúc set, nhưng không thể tận dụng cơ hội. Andreeva sau đó khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Mirra Andreeva đánh bại Jessica Pegula, lần đầu vào chung kết WTA Finals - Ảnh 2.

Jessica Pegula nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng không thể ngăn cản phong độ của tay vợt người Nga (Ảnh: AP)

Sang set hai, Pegula khởi đầu tốt hơn và dẫn trước 3-1. Tuy nhiên, tay vợt Nga nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, giành lại break bằng một pha bỏ nhỏ tinh tế rồi tiếp tục bẻ game giao bóng của đối thủ để dẫn 4-3. Andreeva duy trì lợi thế và kết thúc trận đấu với tỷ số 6-4.

Mirra Andreeva đánh bại Jessica Pegula, lần đầu vào chung kết WTA Finals - Ảnh 3.

Andreeva tiếp tục duy trì thành tích bất bại và chưa để thua set nào tại giải đấu năm nay (Ảnh: AP)

Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Andreeva tại giải, đồng thời cô chưa để thua set nào. Ở tuổi 19, tay vợt Nga trở thành người trẻ nhất góp mặt trong trận chung kết WTA Finals kể từ Maria Sharapova năm 2004.

Chờ đợi cuộc đối đầu với Elina Svitolina

Ở trận bán kết còn lại, Elina Svitolina giành chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-1 trước Linda Noskova để ghi tên vào chung kết. Đây là lần thứ ba tay vợt người Ukraine góp mặt ở trận tranh chức vô địch WTA Finals. Cô từng đăng quang giải đấu này vào năm 2018.

Andreeva và Svitolina từng gặp nhau tại vòng bảng năm nay, với chiến thắng 6-4, 6-0 nghiêng về tay vợt Nga. Tuy nhiên, Svitolina cho biết cô đã cải thiện phong độ đáng kể sau lần đối đầu đó và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.

Đáng chú ý, với việc vào chung kết, Andreeva chắc chắn kết thúc mùa giải 2026 ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng WTA. Đây là cột mốc mới trong sự nghiệp của tay vợt trẻ người Nga, sau khi cô giành chức vô địch Roland Garros hồi đầu năm.

Trận chung kết WTA Finals 2026 giữa Mirra Andreeva và Elina Svitolina diễn ra ngày 15/11 tại Indian Wells, California (Mỹ). Đây là cơ hội để Andreeva khép lại mùa giải thành công bằng danh hiệu lớn, trong khi Svitolina hướng đến lần thứ hai đăng quang giải đấu cuối mùa.

Nguồn: AP

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