Giải Quần vợt WTA: Sabalenka đánh bại Muchova, Mirra Andreeva khởi đầu thuận lợi

Aryna Sabalenka đánh bại Karolina Muchova ở trận mở màn WTA Finals 2026

Bước vào lần thứ 6 liên tiếp góp mặt tại giải đấu danh giá cuối năm, Aryna Sabalenka đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch WTA Finals đầu tiên trong sự nghiệp. Đối thủ ở trận ra quân của tay vợt người Belarus là Karolina Muchova. Muchova là tay vợt đại diện Cộng hòa Séc lần đầu giành quyền tham dự WTA Finals sau mùa giải thành công với hai chức vô địch tại Doha, Bad Homburg và lọt vào chung kết Wimbledon.

Aryna Sabalenka đánh bại Karolina Muchova sau hai set đấu (Ảnh: Reuters)

Trong set đầu tiên, Sabalenka gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đeo bám của đối thủ. Khi Muchova dẫn 5-4 và cầm giao bóng để kết thúc set đấu, tay vợt số hai thế giới đã tận dụng thành công cơ hội để bẻ bàn giao bóng, gỡ hòa 5-5. Sau đó, Sabalenka thắng cách biệt 7-2 trong loạt tie-break để vươn lên dẫn trước.

Sang set thứ hai, Sabalenka tạo cách biệt với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, Muchova đã nhanh chóng cân bằng tỷ số 5-5. Dù vậy, đại diện Cộng hòa Séc không duy trì được lợi thế lâu. Sabalenka nhanh chóng bẻ lại bàn giao bóng của đối thủ ở game tiếp theo để dẫn 6-5, thắng game cầm giao bóng quyết định để khép lại trận đấu với tỷ số 7-6(2), 7-5.

Phát biểu sau trận đấu, Sabalenka đánh giá cao đối thủ người Cộng hòa Séc: "Karolina Muchova là một tay vợt xuất sắc. Cô ấy có thể lội ngược dòng bất cứ lúc nào, vì vậy tôi phải tập trung từ đầu đến cuối".

Mirra Andreeva giành chiến thắng trong lần đầu tham dự WTA Finals 2026

Ở trận đấu còn lại của bảng 2, nhà đương kim vô địch French Open Mirra Andreeva có màn thể hiện thuận lợi. Tay vợt trẻ người Nga vượt qua nhà vô địch WTA Finals 2018 Elina Svitolina sau hai set với tỷ số 6-4, 6-0.

Mirra Andreeva có màn thể hiện thuận lợi trong lần đầu tham dự WTA Finals 2026 (Ảnh: Reuters)



Andreeva chỉ cần một lần bẻ bàn giao bóng của đối thủ để thắng 6-4 trong set đầu tiên. Sang set thứ hai, Mirra Andreeva thắng 6 game đấu. Ngược lại, dù từng đánh bại Andreeva tại Australian Open, Svitolina đã bỏ lỡ toàn bộ 6 cơ hội giành break point.

Andreeva giành chiến thắng trước Elina Svitolina (Ảnh: Reuters)



Chia sẻ sau trận đấu, Andreeva cho biết cô đã nhớ lại thất bại trước đối thủ tại Australian Open để giữ sự thận trọng. Andreeva nhận định cuộc chạm trán với một tay vợt giàu kinh nghiệm như Svitolina rất khó lường, đồng thời bày tỏ niềm vui khi giành chiến thắng trong ngày ra quân.





