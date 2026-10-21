TP. Hồ Chí Minh xử phạt hơn 520 triệu đồng vi phạm trật tự xây dựng

Trước tốc độ đô thị hóa và nhu cầu xây dựng gia tăng, công tác quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương phía Bắc TP. Hồ Chí Minh đang được tăng cường, tập trung phát hiện và xử lý các công trình không phép, sai phép.

Tăng cường kiểm tra, xử lý công trình vi phạm

Tại phường Bình Dương, địa bàn có 7 khu công nghiệp và khoảng 108.000 dân, nhu cầu xây dựng nhà ở, nhà xưởng ngày càng tăng. Trong 10 tháng năm 2026, địa phương đã cấp 728 giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 công trình sai phép và 5 công trình không phép, trong đó có 2 doanh nghiệp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 220 triệu đồng.

Chính quyền địa phương tới từng khu vực rà soát và kiểm tra lại giấy phép xây dựng của các công trình

Hiện tại, công tác quản lý được triển khai song song với việc cấp phép xây dựng nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục theo quy định. Phương án triển khai này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường giám sát nhằm kịp thời phát hiện sai phạm.

Tại phường Tân Khánh, với khoảng 126.500 dân, địa phương đã cấp 357 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ đầu năm 2026. Qua kiểm tra 226 công trình, lực lượng chức năng phát hiện 6 công trình sai phép và 14 công trình không phép. Chính quyền đã đình chỉ 6 công trình sai phép, tổ chức tháo dỡ 10 công trình không phép và xử phạt hành chính hơn 300 triệu đồng.

Địa phương đang theo dõi chặt chẽ các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm để kịp thời xử lý. Đối với những trường hợp cố tình tiếp tục xây dựng dù đã bị yêu cầu dừng, cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ xử phạt và yêu cầu xử lý theo quy định, bao gồm tháo dỡ công trình hoặc thực hiện thủ tục bổ sung giấy tờ trong trường hợp phù hợp. Ông Thượng Văn Bình - Trưởng phòng Hạ tầng phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn người dân xây dựng đúng quy định

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, phường Tân Khánh đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định pháp luật về xây dựng. Các khu phố phối hợp với Phòng Hạ tầng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phổ biến quy định, hỗ trợ người dân nắm rõ thủ tục trước khi khởi công.

Địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, tổ chức truyền truyền hướng dẫn người dân về quy định xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh cho biết, khu phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về luật và quy định xây dựng.

Việc chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước khi xây dựng cũng được người dân quan tâm. Theo ông Lê Minh Đạt - người dân khu phố Khánh Long, gia đình đã thực hiện thủ tục chuyển đổi đất ở, sau đó nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng dựa trên diện tích đất ở được duyệt và bản thiết kế. Công trình hiện đang được triển khai theo giấy phép và không mở rộng thêm diện tích.

Việc kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm với tuyên truyền và hướng dẫn thủ tục ngay từ cơ sở là giải pháp được các địa phương triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước lập lại trật tự xây dựng và bảo đảm kỷ cương đô thị.



