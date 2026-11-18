Sự kiện diễn ra tại thủ phủ bang Tlaxcala, Mexico, trong khuôn khổ Lễ hội Pulque lần thứ ba, nhằm quảng bá thức uống truyền thống được người dân địa phương ưu ái gọi là "thức uống của các vị thần".

500 người cùng thưởng thức pulque

Hoạt động thưởng thức pulque quy tụ 500 người tham gia, chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận sau quá trình xem xét các bằng chứng do Ban Tổ chức cung cấp.

Đông đảo người dân tham gia sự kiện xác lập kỷ lục Guinness thế giới với 500 người cùng thưởng thức pulque tại bang Tlaxcala, Mexico

Ông Alfredo Arista Rueda, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, công bố: "Với sự tham gia của 500 người, Tlaxcala chính thức xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới về số người thưởng thức pulque đông nhất".

Pulque, loại đồ uống có cồn truyền thống được làm từ nhựa cây thùa lên men, trở thành tâm điểm của sự kiện xác lập kỷ lục Guinness thế giới

Kỷ lục được xác lập trong khuôn khổ Lễ hội Pulque lần thứ ba, đánh dấu một hoạt động quảng bá loại đồ uống có cồn truyền thống của Mexico.

Lễ hội pulque hỗ trợ nghề sản xuất truyền thống

Pulque được làm từ quá trình lên men tự nhiên nhựa cây thùa, từ lâu được biết đến với tên gọi "thức uống của các vị thần".

Thông qua hoạt động xác lập kỷ lục Guinness, lễ hội hướng đến quảng bá pulque, đồng thời hỗ trợ các gia đình đang duy trì nghề sản xuất loại đồ uống truyền thống này.

Người dân thưởng thức pulque tại lễ hội lần thứ ba ở Tlaxcala, hoạt động nhằm quảng bá thức uống truyền thống và hỗ trợ các gia đình duy trì nghề sản xuất địa phương

Bà Brenda Sanchez, người dân địa phương, cho biết vẫn còn những quan niệm e ngại về pulque và khuyến khích mọi người tìm hiểu, trải nghiệm thức uống này.

Bên cạnh hoạt động thưởng thức pulque, lễ hội còn tổ chức các gian hàng ẩm thực và triển lãm xe cổ, mang đến thêm những trải nghiệm cho người tham dự.