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Thế giới

Mexico: Hàng trăm người tạo nên “Tấm thảm của Cõi chết”

ANH THƯ, MẠNH LINH
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(HTV) - Hàng trăm tình nguyện viên và các cộng đồng nghệ thuật tại thủ phủ bang Guanajuato, Mexico, cùng tạo nên những tấm thảm nghệ thuật từ mùn cưa, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày của Người chết. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ những người thân đã khuất và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa.

Những tấm thảm nghệ thuật mang thông điệp tưởng nhớ

Tại thủ phủ bang Guanajuato, hàng trăm tình nguyện viên cùng các cộng đồng nghệ thuật tham gia tạo nên “Tấm thảm của Cõi chết” từ mùn cưa. Mỗi tác phẩm mang một chủ đề riêng, từ những yếu tố trong thế giới quan của người Mexico đến các thông điệp về những vấn đề xã hội.

Mexico: Hàng trăm người tạo nên “Tấm thảm của Cõi chết” - Ảnh 1.

“Tấm thảm của Cõi chết” tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày của Người chết tại Mexico

Không chỉ là hoạt động nghệ thuật cộng đồng, những tấm thảm còn mang ý nghĩa tưởng niệm. Mỗi đội tham gia có thể lựa chọn người hoặc đối tượng để dành tặng tác phẩm, từ người thân, thú cưng đến những người mất tích.

Mexico: Hàng trăm người tạo nên “Tấm thảm của Cõi chết” - Ảnh 3.

Mỗi tấm thảm là một thông điệp tưởng nhớ, gửi gắm tình cảm đến những người thân yêu đã qua đời

Bà Alicia Jasso - thành viên ban tổ chức sự kiện chia sẻ: “Thảm hoa văn là một cách để chúng tôi tôn vinh những người thân đã qua đời. Mỗi đội tham gia đều có thể tự quyết định dành tặng tác phẩm của mình cho ai – từ người thân, thú cưng, cho đến những người bị mất tích.”

Với người tham dự, hoạt động này còn là dịp để lưu giữ tình cảm dành cho những người đã không còn hiện diện trong cuộc sống.

Bà Nayeli Garcia Lira - du khách cho biết: “Đây cũng là cách để tưởng nhớ những người thân yêu không còn hiện diện trên cõi đời này, nhưng vẫn luôn sống mãi trong tim chúng ta.”

Đoàn diễu hành và ý nghĩa về sự hữu hạn của cuộc đời

Khoảnh khắc cao trào của sự kiện diễn ra khi nhân vật được gọi là “Tử thần Guanajuato” dẫn đầu đoàn diễu hành “Trở về cõi âm”.

Mexico: Hàng trăm người tạo nên “Tấm thảm của Cõi chết” - Ảnh 2.

Hàng trăm tình nguyện viên và các cộng đồng nghệ thuật cùng chung tay tạo nên những tác phẩm từ mùn cưa với nhiều chủ đề khác nhau

Khi đoàn người đi ngang qua, những tấm thảm nghệ thuật dần bị phá hủy. Hành động này mang ý nghĩa biểu tượng, gợi nhắc về bản chất phù du và sự ngắn ngủi của cuộc đời.

Mexico: Hàng trăm người tạo nên “Tấm thảm của Cõi chết” - Ảnh 4.

Đông đảo người dân và du khách hào hứng theo dõi các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, hòa mình vào không khí kỷ niệm Ngày của Người chết tại Mexico

Thông qua nghệ thuật sắp đặt và hoạt động diễu hành, sự kiện không chỉ tạo nên không gian sáng tạo cộng đồng mà còn thể hiện cách người dân Mexico tưởng nhớ những người đã khuất, trân trọng những ký ức và tình cảm vẫn còn ở lại.

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