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Thế giới

Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

XUÂN MAI, THANH MAI, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 bày tỏ lạc quan về triển vọng đàm phán thương mại tại Bắc Mỹ, cho biết Washington sắp đạt được thỏa thuận với Mexico, trong khi Canada cũng đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận với Mỹ.

Phát biểu về tiến trình đàm phán, ông Trump khẳng định Mỹ đang nắm lợi thế trước cả hai đối tác thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Hy vọng đó sẽ là thỏa thuận rất tốt cho họ, nhưng chắc chắn sẽ là một thỏa thuận có lợi cho chúng ta. Và tôi không muốn phải nói điều này, nhưng thực tế là chúng ta đang nắm lợi thế trên cả hai bàn đàm phán.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada chưa hạ nhiệt

Mỹ và Canada rơi vào bế tắc thương mại kể từ khi các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi tháng 8. Kể từ đó, hai bên đã áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau, khiến quan hệ thương mại tiếp tục căng thẳng.

Tổng thống Trump tự tin đàm phán thương mại với Canada và Mexico - Ảnh 1.
Tổng thống Trump tự tin đàm phán thương mại với Canada và Mexico - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy chào khi bước xuống trực thăng. Ông từng nhiều lần khẳng định sự tự tin và lợi thế của Mỹ trên bàn đàm phán thương mại

Diễn biến này cũng thúc đẩy Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi giảm sự phụ thuộc của nước này vào đối tác thương mại Mỹ.

Những bất đồng kéo dài làm dấy lên nghi ngại về triển vọng của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), khuôn khổ thương mại giữa ba nền kinh tế Bắc Mỹ.

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