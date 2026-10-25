Dù Messi vào sân, Inter Miami vẫn trắng tay trước Red Bulls

Red Bulls tận dụng sai lầm, đánh bại Inter Miami 2-0

New York Red Bulls vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 7 sau tình huống tiền vệ Carlos Casimiro của Inter Miami phản lưới nhà. Dù tạo ra lợi thế từ sớm, đội chủ nhà phải chờ đến những phút cuối mới có thể gia tăng cách biệt.

Pha phản lưới nhà của Carlos Casimiro khiến Inter Miami gặp thế khó (Ảnh: The Football)

Emil Forsberg vào sân từ phút 85 và ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, ấn định chiến thắng 2-0. Đây là bàn thắng thứ tư của tiền đạo này trong mùa giải với sự kiến tạo của Cameron Harper và Ronald Donkor. Pha kiến tạo thứ hai giúp Harper nâng cao thành tích cá nhân. Bên cạnh đó, đường kiến tạo thứ 10 cũng là cột mốc cao nhất trong sự nghiệp của Donkor.

New York Red Bulls khiến đối thủ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng (Ảnh: AP)

Thủ môn Ethan Horvath có hai pha cứu thua, góp công giúp Red Bulls giữ sạch lưới. Đây là trận giữ sạch lưới thứ năm của anh trong 31 lần đá chính đầu tiên tại MLS.

Messi không thể giúp Inter Miami tránh thất bại tại MLS

Lionel Messi chỉ xuất hiện từ phút 56, khi vào thay Riquelme Fillipi. Trước trận, siêu sao người Argentina có 25 bàn thắng, nhiều hơn người xếp sau 5 bàn. Anh cũng có 15 pha kiến tạo, ngang bằng Son Heung-min của Los Angeles FC ở vị trí dẫn đầu giải đấu.

Sự xuất hiện của Messi cũng không thể giúp Inter Miami tìm được bàn thắng (Ảnh: AP)

Thủ môn Dayne St. Clair có năm pha cứu thua, nhưng đội khách vẫn phải nhận thất bại 0-2.

Inter Miami từng có thành tích tốt trong 4 lần chạm trán Red Bulls gần nhất với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, đồng thời ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 6 lần. Đội bóng này cũng thắng cả 3 trận trước đó trong tháng với tổng tỷ số 9-1.

Lần tái đấu này chứng kiến đội bóng Florida không thể ghi bàn và phải nhận thất bại với cách biệt hai bàn (Ảnh: MLS)

Sau chiến thắng, New York Red Bulls tiếp tục giữ vị trí thứ 9, cũng là suất cuối cùng giành quyền dự vòng play-off tại miền Đông. Cả hai đội sẽ trở lại thi đấu vào thứ Tư: Inter Miami tiếp đón FC Cincinnati, còn Red Bulls làm khách trên sân New England Revolution.

Nguồn tin: AP