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Thể thao

Messi góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng, Inter Miami thắng Atlanta United

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Lionel Messi ghi hai bàn và kiến tạo một bàn giúp Inter Miami đánh bại Atlanta United với tỷ số 3-1 tại MLS. Siêu sao người Argentina tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải, đồng thời thiết lập cột mốc kiến tạo chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Messi tỏa sáng với hai bàn thắng và một kiến tạo

Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trên sân Atlanta United trong trận đấu tối thứ Bảy. Sau hiệp một không có bàn thắng trong phần lớn thời gian, Germán Berterame mở tỷ số cho đội khách ở phút cuối hiệp đấu. Pha lập công này đến từ đường phối hợp giữa Messi và Luis Suárez.

Messi góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng, Inter Miami thắng Atlanta United - Ảnh 1.

Lionel Messi tiếp tục thể hiện vai trò chủ lực trong chiến thắng của Inter Miami trước Atlanta United tại MLS (Ảnh: AP)

Đường kiến tạo giúp Messi nâng tổng số kiến tạo tại MLS mùa này lên 15, cân bằng thành tích của Son Heung-min bên phía Los Angeles FC. Đáng chú ý, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu có ít nhất 15 kiến tạo trong ba mùa giải liên tiếp.

Messi góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng, Inter Miami thắng Atlanta United - Ảnh 2.

Messi ghi bàn và kiến tạo, góp dấu giày vào cả ba bàn thắng của Inter Miami trong trận đấu (Ảnh: AP)

Bước sang hiệp hai, Messi tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn với hai pha lập công chỉ trong vòng bốn phút. Anh ghi bàn ở phút 56 và 60, nâng tỷ số lên 3-0. Berterame kiến tạo cả hai bàn thắng, trong khi Suárez cũng góp công trong pha lập công thứ hai của Messi.

Đây là bàn thắng thứ 24 và 25 của Messi tại MLS mùa này. Mùa trước, anh giành danh hiệu Chiếc giày vàng với 29 bàn. Messi và Josef Martínez hiện là hai cầu thủ duy nhất trong lịch sử giải đấu có hai mùa giải ghi ít nhất 25 bàn ở giai đoạn thi đấu vòng bảng.

Inter Miami cùng Messi hướng đến những cột mốc mới

Với tổng cộng 40 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, gồm bàn thắng và kiến tạo, Messi đang tiến gần kỷ lục 49 lần đóng góp bàn thắng do Carlos Vela thiết lập cho Los Angeles FC năm 2019. Inter Miami còn bốn trận đấu để Messi tiếp tục cải thiện thành tích cá nhân.

Messi góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng, Inter Miami thắng Atlanta United - Ảnh 3.

Germán Berterame (giữa) ghi bàn vào lưới Atlanta United trong hiệp một trận đấu với Atlanta (Ảnh: AP)

Berterame cũng có màn trình diễn nổi bật với một bàn thắng và hai kiến tạo, nâng số pha kiến tạo của anh lên tám. Trong khi đó, Suárez có lần kiến tạo thứ 11, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh tại giải đấu.

Atlanta United chỉ ghi được bàn danh dự ở phút 89, khi Fafà Picault thực hiện thành công quả phạt đền. Thủ môn Dayne St. Clair có hai pha cứu thua cho Inter Miami, còn Lucas Hoyos cũng thực hiện hai lần cản phá bên phía đội chủ nhà.

Messi góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng, Inter Miami thắng Atlanta United - Ảnh 4.

Atlanta United nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể ngăn Inter Miami giành chiến thắng trên sân khách (Ảnh: AP)

Ở lượt trận tiếp theo, Atlanta United sẽ tiếp đón Chicago Fire, trong khi Inter Miami làm khách trên sân New York Red Bulls.

Nguồn tin: AP

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