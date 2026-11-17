Pochettino đưa ban huấn luyện tuyển Mỹ đến Anh

Sau chiến thắng 6-0 trước Haiti ở lượt đi vòng tứ kết Nations League hôm thứ Bảy, HLV Mauricio Pochettino đã chia tách đội ngũ trợ lý để chuẩn bị cho công việc mới tại Manchester United.

HLV Mauricio Pochettino (giữa) quyết định chuyển một số thành viên ban huấn luyện tuyển Mỹ đến Anh (Ảnh: AP)

HLV thủ môn Toni Jiménez, trợ lý hàng đầu Jesús Pérez và HLV thể lực Sebastián Pochettino đã lên đường sang Anh. Trong khi đó, trợ lý Miguel D’Agostino, HLV thể lực Sylvia Tuyà Viñas và chuyên viên phân tích Alex Scott sẽ tiếp tục ở lại cùng đội tuyển Mỹ đến sau trận lượt về vào tối thứ Ba, trước khi hội quân với Pochettino tại Manchester.

Nhà cầm quân người Argentina cho biết đây là kế hoạch đã được thống nhất từ khi các bên đạt thỏa thuận. Ông muốn đội ngũ sẵn sàng để bắt tay ngay vào công việc khi đến Anh, bởi Manchester United sẽ bước vào lịch thi đấu liên tục (Ảnh: AP)

Pochettino dự kiến chỉ có vài ngày làm việc với các cầu thủ mới trước chuyến làm khách trên sân Liverpool vào Chủ nhật. Cựu HLV Southampton, Tottenham và Chelsea sẽ trở thành nhà cầm quân chính thức thứ tám của Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Pochettino để ngỏ khả năng chiêu mộ cầu thủ Mỹ đến Manchester United

Khi được hỏi về khả năng đưa một số tuyển thủ Mỹ đến Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, bắt đầu từ ngày 1/1, Pochettino không đưa ra cam kết cụ thể. Ông cho rằng những cầu thủ giỏi luôn hướng đến các đội bóng hàng đầu và Manchester United là một trong số đó.

Pochettino cho biết nếu cần đưa ra quyết định nhân sự, ông sẽ cân nhắc những cầu thủ mình hiểu rõ (Ảnh: AP)

Tiền vệ Weston McKennie, hiện thi đấu tại Italy trong màu áo Juventus, cũng nhận định khả năng một hoặc hai cầu thủ Mỹ chuyển đến Old Trafford trong tương lai là điều có thể xảy ra. Theo McKennie, nhiều đồng đội đang đứng trước cơ hội tìm kiếm bước tiến mới trong sự nghiệp.

Trong khi đó, đội tuyển Mỹ đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết Nations League sau chiến thắng 6-0 trước Haiti ở lượt đi. Năm cầu thủ khác nhau ghi bàn, trong đó Christian Pulisic lập cú đúp.

Dù có lợi thế cách biệt, Pochettino khẳng định vẫn tập trung chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng cùng đội tuyển Mỹ. Ông cũng muốn đội bóng tiếp tục phát triển và duy trì sự tiến bộ, thay vì thực hiện những thay đổi lớn về đội hình chỉ vì đây là trận chia tay.

Nguồn tin: Joe Reedy/AP