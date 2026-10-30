Hà Trần, Quang Dũng cùng dàn nghệ sĩ hội ngộ trong Thay lời muốn nói tháng 11 - "Màu thời gian"

Những giọng ca mang sắc màu riêng cho "Thay lời muốn nói"

Góp mặt trong "Thay lời muốn nói" tháng 11, ca sĩ Hà Trần, Quang Dũng, Hồ Trung Dũng, Trần Ngọc Ánh và Hoàng Trang hứa hẹn mang đến những sắc thái âm nhạc đa dạng. Mỗi nghệ sĩ sở hữu màu sắc biểu diễn riêng, cùng góp phần tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc cho chủ đề "Màu thời gian".

Diva Hà Trần, ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Hồ Trung Dũng sẽ hội ngộn với khán giả tại "Thay lời muốn nói" tháng 11

Qua những giai điệu và ca từ, chương trình tiếp tục mở ra những cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc với ký ức, nơi mỗi ca khúc có thể gợi nhắc những dấu mốc, kỷ niệm và cảm xúc đã in sâu trong lòng người nghe.

Không gian âm nhạc cùng những câu chuyện cảm xúc tại "Thay lời muốn nói"

Bên cạnh các giọng ca, phần trình diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ guitar Nguyễn Đông và nghệ sĩ piano Duy Nguyện. Tiếng đàn guitar và piano góp phần tạo nên không gian âm nhạc, nâng đỡ cảm xúc trong từng tiết mục.

Guitar Nguyễn Đông và ca sĩ Hoàng Trang hứa hẹn mang đến những giai điệu sâu lắng cho chương trình

Đồng hành cùng chương trình là hai người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường và Thanh Phương. Qua những câu chuyện được gửi về, Thay lời muốn nói tiếp tục kết nối khán giả bằng những tâm tư, tình cảm và trải nghiệm gần gũi trong cuộc sống.

Thanh Phương và Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò người dân chuyện cho chương trình kỳ này

Với chủ đề "Màu thời gian", chương trình là dịp để khán giả tìm lại những miền ký ức qua âm nhạc, đồng thời lắng nghe những câu chuyện có thể chạm đến cảm xúc của mỗi người.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong Thay lời muốn nói tháng 11 hứa hẹn mang đến những sắc màu âm nhạc đa dạng, cùng khán giả nhìn lại những ký ức và cảm xúc qua chủ đề "Màu thời gian"

Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề "Màu thời gian" diễn ra lúc 20 giờ, Chủ nhật, ngày 8/11/2026, tại Nhà hát Truyền hình HTV.

Quý khán giả có thể mua vé tại link https://ticketbox.vn/thay-loi-muon-noi-thang-11-26730