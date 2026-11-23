Match to Growth 2026 mở rộng cơ hội kết nối giao thương

Trước áp lực chi phí vốn và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp SME cần những kênh kết nối thực chất để tiếp cận nguồn lực, tìm kiếm đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Match to Growth 2026 kết nối giao thương, giới thiệu các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp SME

Với chủ đề "Cầu nối cho sự phát triển bền vững", Match to Growth 2026 thu hút hơn 500 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia. Chương trình bố trí 30 bàn xúc tiến thương mại, tạo hơn 2.000 lượt kết nối trực tiếp. Các cuộc gặp gỡ B2B được thiết kế theo nhu cầu từng đơn vị, hướng đến tìm kiếm khách hàng và cơ hội hợp tác cụ thể.

Match to Growth 2026 hỗ trợ doanh nghiệp SME tiếp cận nguồn lực

Tại chương trình, Vietcombank giới thiệu các giải pháp ngân hàng số, quản trị dòng tiền, thanh toán đa phương thức cùng các gói vay ưu đãi với lãi suất từ 6%/năm. Trong khi đó, MSB giới thiệu gói tín dụng MAIN SME có hạn mức lên đến 200 tỷ đồng, kết hợp hình thức vay có tài sản bảo đảm và tín chấp, đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của doanh nghiệp.

Đại diện các đơn vị chia sẻ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh

Bên cạnh các giải pháp tài chính, đại diện Amazon Global Selling chia sẻ cơ hội đưa thương hiệu, sản phẩm Việt tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, với sự hỗ trợ của công nghệ và logistics.

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sài Gòn, trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh, chính thức ra mắt. Hội công bố quyết định thành lập, giới thiệu Ban lãnh đạo và kết nạp hội viên. Ông Nguyễn Hữu Tài - Giám đốc Công ty Nhôm Toàn Cầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sài Gòn, góp phần tăng cường liên kết và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển

Thông qua các hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ tài chính và mở rộng thị trường, Match to Growth 2026 góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp SME tăng cường liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững.