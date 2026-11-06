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Thế giới

"Mặt trời vĩnh cửu" đưa du khách khám phá Ai Cập cổ đại

ANH THƯ, VIỆT HÙNG, KIM NGỌC
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(HTV) - Đại Bảo tàng Ai Cập gây ấn tượng với chương trình trình chiếu ánh sáng kết hợp âm nhạc, tái hiện những dấu mốc lịch sử và nét đặc trưng của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Với gần 50.000 hiện vật, bảo tàng đã thu hút hơn 5 triệu lượt khách quốc tế sau một năm mở cửa.

Ánh sáng kết hợp cùng âm nhạc đã biến những bức tường của Đại Bảo tàng Ai Cập thành một sân khấu sống động, tái hiện những dấu mốc và nét đặc trưng của nền văn minh Ai Cập cổ đại.

"Mặt trời vĩnh cửu" đưa du khách khám phá Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Bức tường bảo tàng biến thành sân khấu nghệ thuật với sắc xanh lục, phác họa sống động các hoạt động nông nghiệp cổ xưa như cày ruộng với trâu và thu hoạch nông sản bên dòng sông Nile

Chương trình kéo dài 35 phút mang tên “Mặt trời vĩnh cửu”, đưa người xem vào hành trình khám phá Ai Cập cổ đại thông qua những chu kỳ tự nhiên như bình minh, hoàng hôn, mùa lũ hằng năm của sông Nile và các mùa thu hoạch.

Chị Passant Nour El-Deen - Hướng dẫn viên du lịch cho biết: "Chương trình không chỉ giới thiệu nền văn minh Ai Cập cổ đại mà còn tái hiện sự tiếp nối qua các thời kỳ lịch sử, từ Hy Lạp đến La Mã. Đồng thời, chương trình cho thấy sự giao thoa giữa các nền văn hóa và những di sản vẫn được gìn giữ đến ngày nay, tiêu biểu như môn võ thuật đấu gậy Tahteeb".

"Mặt trời vĩnh cửu" đưa du khách khám phá Ai Cập cổ đại - Ảnh 2.

Công nghệ chiếu sáng hiện đại tái hiện hình ảnh đôi nam nữ trong trang phục cổ đại giữa khung cảnh cung điện rực rỡ, mở màn cho hành trình khám phá lịch sử của chương trình "Mặt trời vĩnh cửu"

Đại Bảo tàng Ai Cập có tổng vốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ, hiện lưu giữ gần 50.000 hiện vật. Dù chỉ mới mở cửa một năm, bảo tàng đã đón hơn 5 triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới.

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