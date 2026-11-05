Argentina công khai tuyển nhân viên tình báo

Đợt tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh quốc gia này trong vòng 3 năm qua đã cắt giảm hàng ngàn lao động do chính sách thắt lưng buộc bụng của Tổng thống Javie Milei.

Đường phố thủ đô Buenos Aires những ngày này đang trưng các áp phích vẽ hình một người đàn ông trong trang phục La Mã, đầu đội vòng nguyệt quế, trên nền có lá cờ Argentina, với dòng chữ "Chúng tôi tìm kiếm những người xuất sắc nhất".

Những tấm biển hiệu với dòng chữ "Chúng tôi tìm kiếm những người xuất sắc nhất" tại đường phố thủ đô Buenos Aires

Theo tờ Thời báo Buenos Aires, đại diện phía tuyển dụng cho rằng trong giai đoạn "xung đột và bất ổn", vị trí chiến lược của Argentina tại Nam Đại Tây Dương và triển vọng nhiều nước đang quan tâm Nam Cực đòi hỏi quốc gia này phải nâng cao năng lực bảo vệ tài nguyên, cụ thể là năng lượng, khoáng sản, và lương thực.

Chính phủ Argentina cho biết lý do tuyển dụng là vì thế giới đang có "nhiều thay đổi và đầy bất ổn"



Về lương bổng, phía tuyển dụng không công bố chi tiết, nhưng từ tháng 9/2025, SIDE đã được tăng ngân sách lần thứ hai lên mức 112 triệu USD, gấp hơn 10 lần so với ngân sách năm 2023. Điều này cho thấy nguồn tài chính đổ vào việc vận hành và trả lương cho guồng máy mới là rất lớn.

Đợt tuyển dụng mở đăng ký cho đến cuối tháng 11/2026, dành cho các ứng viên là công dân Argentina đã tốt nghiệp trung học. Cuộc thi tuyển bao gồm một bài kiểm tra kiến thức chung, cùng các đánh giá về an ninh, thể chất và tâm lý dành cho những ai muốn theo học tại Trường Tình báo Quốc gia.



