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Thế giới

Sắc thu rực rỡ ở vùng Ladakh, Ấn Độ

VIỆT TOÀN, KIM NGÂN
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(HTV) - Những hàng cây bạch dương và cây mơ rực sắc vàng, cam, đỏ đang biến Kargil, thuộc vùng Ladakh của Ấn Độ, thành điểm đến hấp dẫn mùa Thu năm nay. Khung cảnh thiên nhiên chuyển sắc giữa núi non hùng vĩ thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Các hàng cây tại Kargil chuyển sang sắc vàng óng, màu hổ phách và nâu đỏ. Lá khô phủ kín những con đường nhỏ và hai bên bờ sông Suru, tạo nên khung cảnh đầy màu sắc giữa vùng núi cao.

Sắc thu rực rỡ ở vùng Ladakh, Ấn Độ - Ảnh 1.
Sắc thu rực rỡ ở vùng Ladakh, Ấn Độ - Ảnh 2.

Những hàng cây mang sắc vàng óng, màu hổ phách và nâu đỏ tại Kargil

Nhiếp ảnh gia Mian Imad cho biết, với anh Kargil là một trong những nơi có mùa thu đẹp nhất Ấn Độ.

Không chỉ thu hút giới nhiếp ảnh, vẻ đẹp mùa Thu Kargil còn lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, truyền cảm hứng cho du khách tìm đến tận nơi.

Du khách Mohammad Umar chia sẻ: "Thật may mắn khi được trực tiếp chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này. Không chỉ mùa Thu, 4 mùa ở Kargil đều đẹp như tranh."

Sắc thu rực rỡ ở vùng Ladakh, Ấn Độ - Ảnh 3.

Khung cảnh thiên nhiên độc đáo này thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia và du khách mỗi năm

Kargil là cửa ngõ dẫn vào thung lũng Suru, nơi những ngôi làng, đồng ruộng và rừng cây xanh tốt tạo nên sự tương phản với những sườn núi khô cằn đặc trưng của Ladakh. Đây còn là điểm khởi đầu của nhiều tuyến trekking khám phá các thung lũng lân cận.


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