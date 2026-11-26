Bruno Fernandes ghi bàn nâng tỷ số cho Manchester United

Trên sân Estádio José Alvalade, Sporting Lisbon và Manchester United hòa nhau 1-1 ở hiệp hai. Trước đó, Bruno Fernandes vừa thực hiện thành công một quả phạt đền vào lưới đội đối thủ.

Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền cho Manchester United (Ảnh: AP)

Hai phút sau, tiền vệ người Bồ Đào Nha đuổi theo bóng trong vòng cấm Sporting Lisbon. Gót giày của anh cày xuống mặt sân, làm bong một mảng cỏ. Ngay sau đó, các hậu vệ Sporting Lisbon không đưa được bóng qua phần sân nhà. Cầu thủ Manchester United cướp lại bóng và đưa cho Fernandes đứng ngoài vòng cấm.

Đội trưởng Manchester United tung cú sút xa. Bóng đi nhẹ, hướng thẳng về phía thủ môn Kaique Pereira. Tuy nhiên, quả bóng lăn trúng đúng vị trí mặt cỏ bị xới trước đó. Bóng nảy cao, vượt qua đầu Pereira rồi đi vào lưới.

Các cầu thủ Manchester United ăn mừng sau khi Bruno Fernandes ghi bàn (Ảnh: AP)

Fernandes ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1. Có lẽ, các đồng đội của anh chưa biết chính tiền vệ này tạo ra vết xới cỏ đó.

Manchester United chia điểm sau bàn thua cuối trận

Hai bàn thắng liên tiếp của Fernandes đã giúp Manchester United dẫn 2-1 đến gần hết trận. Ở những phút cuối, thủ môn Senne Lammens xử lý bóng lỗi. Luis Suárez tận dụng cơ hội ghi bàn, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Sporting Lisbon.

HLV Mauricio Pochettino và đội trưởng Manchester United rời sân sau trận đấu (Ảnh: AP)



Trả lời TNT Sports sau trận đấu, Fernandes cho biết sai sót là một phần của bóng đá và bàn thắng thường đến từ đó. Theo anh, đây là môn thể thao tập thể nên cả đội cùng chịu trách nhiệm, dù thi đấu tốt hay không.

"Điều quan trọng nhất là toàn đội hiểu chúng tôi phải sát cánh cùng nhau cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn. Điều này không làm thay đổi niềm tin giữa các thành viên", thủ quân Manchester United nói.

Nguồn tin: AP