Man Utd và Man City cùng gục ngã trong ngày Halloween tại Ngoại hạng Anh

Man Utd trả giá sau giờ nghỉ

Tại Stamford Bridge, Manchester United có hiệp một tương đối tích cực nhưng không tận dụng được các cơ hội tạo ra. Sang hiệp hai, đội khách nhanh chóng rơi vào thế bất lợi khi Morgan Rogers mở tỷ số cho Chelsea bằng pha xử lý cá nhân ở phút 50.

Khó khăn chồng chất với thầy trò HLV Michael Carrick khi trung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Wesley Fofana trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền ở phút 63, Cole Palmer đánh bại thủ môn Man Utd, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

HLV Michael Carrick thất vọng sau khi Manchester United thua Chelsea 0-2 tại Stamford Bridge (Ảnh: Reuters)

Đây là thất bại thứ tư liên tiếp của Manchester United tại Ngoại hạng Anh, đồng thời kéo dài chuỗi trận không thắng của đội lên con số chín trên mọi đấu trường. Sau chín vòng đấu, đội bóng chỉ có 7 điểm và đứng trước nguy cơ rơi xuống nhóm cuối bảng.

Dù kết quả không như mong đợi, Carrick vẫn nhận được những tràng pháo tay từ các cổ động viên đội khách sau trận. Nhà cầm quân này thừa nhận đội bóng đã đánh mất thế trận trong hiệp hai và cần sớm tìm cách khắc phục vấn đề.

“Tôi vẫn nhìn thấy nhiều điểm tích cực từ hiệp một. Nhưng trận đấu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều đó xảy ra quá thường xuyên, vì vậy toàn đội phải rút kinh nghiệm và nhanh chóng thay đổi”, Carrick chia sẻ.

Man City bất lực trước hàng thủ Brighton

Cùng ngày, Manchester City cũng trải qua trận đấu đáng quên khi thua Brighton 0-1 tại sân Etihad. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 11, sau tình huống phá bóng thiếu chính xác của Matheus Nunes tạo điều kiện để Yasin Ayari dứt điểm cận thành.

Sau bàn thua, Man City gia tăng sức ép và tung ra 21 cú sút, nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Đây là lần đầu tiên sau 25 trận tại Ngoại hạng Anh, đội bóng không ghi bàn.

Erling Haaland cùng Manchester City trải qua trận đấu không ghi bàn trong thất bại 0-1 trước Brighton (Ảnh: Reuters)

Thất bại khiến chuỗi toàn thắng của Man City ở giải đấu bị chặn lại sau bảy vòng đầu mùa. Đội bóng hiện có 21 điểm sau chín trận, bằng Arsenal nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Brighton đứng thứ ba với 19 điểm, trong khi Chelsea xếp thứ tư với 16 điểm.

HLV Fabian Hurzeler đánh giá cao khả năng tổ chức phòng ngự và tinh thần đoàn kết của Brighton, cho rằng sự tập trung của toàn đội là yếu tố quyết định giúp họ bảo toàn cách biệt.

Trong các trận đấu khác, Bournemouth thắng Leeds United 2-0, Coventry City vượt qua Sunderland 3-1, còn Brentford đánh bại Nottingham Forest 2-0. Tottenham Hotspur cũng giành chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace, nối dài chuỗi thắng lên ba trận.

Nguồn: Reuters