Man City thắng đậm AEK Athens, sân Etihad thưa vắng khán giả

Theo thống kê, trận đấu giữa Man City và AEK Athens thu hút 40.042 khán giả, thấp hơn đáng kể so với sức chứa khoảng 61.000 chỗ ngồi của sân Etihad sau khi mở rộng.

Đây là một trong những trận sân nhà có lượng khán giả thấp nhất của Man City mùa này (Ảnh: EPA)

Trước đó, trận gặp Norwich tại Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng trước ghi nhận khoảng 32.000 khán giả. Trong khi đó, các trận sân nhà còn lại của Man City mùa này đều thu hút hơn 60.000 người đến sân.

HLV Enzo Maresca đánh giá cao sự cổ vũ của những khán giả có mặt. Ông cũng tin tưởng bầu không khí tại sân Etihad sẽ sôi động trở lại trong các trận đấu tiếp theo.

Sân Etihad thưa khán giả trong trận Man City gặp AEK Athens

Sự thưa vắng trên khán đài Etihad gây chú ý. Tuy nhiên, Man City vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ người hâm mộ giữa những tranh cãi về các cáo buộc vi phạm quy định tài chính tại Premier League.

Man City đã bác bỏ các cáo buộc và theo đuổi quy trình pháp lý để bảo vệ quan điểm của mình (Ảnh: AFP)

Ở trận Champions League trước đó gặp Paris Saint-Germain (PSG), hơn 60.000 khán giả đã đến sân Etihad.

Trước giờ bóng lăn, Man City tổ chức trình diễn pháo hoa và chiếu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử đội bóng. Những hình ảnh này được xem là thông điệp thể hiện tinh thần kiên định của câu lạc bộ trước các tranh cãi.



Những quả chuối bơm hơi từng gắn liền với văn hóa cổ động của Man City từ thập niên 1980 cũng xuất hiện trên khán đài, dù số lượng không nhiều như trước (Ảnh: Manchester City)

Việc Man City thi đấu trên sân nhà lần thứ ba trong chưa đầy một tuần, sau các trận gặp Ipswich và PSG, có thể là một trong những nguyên nhân khiến lượng khán giả giảm. Tuy nhiên, sự thưa vắng trên khán đài không làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội chủ nhà.

Phil Foden lập hat-trick, Man City thắng 5-1

Man City nhanh chóng áp đảo AEK Athens và mở tỷ số ở phút 12. Elliot Anderson tận dụng tình huống bóng bật ra sau cú đá phạt của Enzo Fernández đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Đến phút 34, Phil Foden nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với Rico Lewis (Ảnh: Manchester City)

AEK Athens rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 52 nhờ công Stavros Pilios. Tuy nhiên, hy vọng của đội khách không kéo dài lâu khi Rayan Cherki ghi bàn ở phút 57, tái lập khoảng cách hai bàn cho Man City.

Foden tiếp tục ghi bàn ở các phút 65 và 76, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ sân Etihad.

Đáng chú ý, Erling Haaland không được tung vào sân (Ảnh: AFP)

Trái ngược với sự thưa vắng của cổ động viên chủ nhà, người hâm mộ AEK Athens vẫn liên tục hò reo dù đội bóng thất bại nặng nề. HLV Marko Nikolić cho biết ông không muốn bình luận về lượng khán giả của đội chủ nhà mà tập trung vào đội bóng và những người hâm mộ đã đồng hành cùng AEK Athens.

Chiến thắng 5-1 giúp Man City trở lại mạnh mẽ tại Champions League sau thất bại trước PSG.

Nguồn tin: AP