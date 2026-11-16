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Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026

HOÀNG HẠNH
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Tập 14 "Sao nhập ngũ 2026" mang đến bầu không khí rực lửa trên thao trường đảo Trường Sa với chuỗi thử thách hội thao đầy cam go. Từ màn hít xà đơn "cân tài cân sức" đến trận kéo co bốn hướng kịch tính từng giây, dàn nghệ sĩ đã cho thấy sự bứt phá ngoạn mục về cả thể lực lẫn tinh thần đồng đội.

Màn đọ sức xà đơn nghẹt thở và thử thách "túi mù" tại Sao nhập ngũ

Trong Sao nhập ngũ kỳ này, dưới cái nắng gió đặc trưng của biển đảo Trường Sa, cuộc đối đầu giữa hai đội "Hơn Hẳn" và "Cơ Hội" nóng lên ngay từ phần thi co tay xà đơn. Nếu như Quốc Trường chứng minh đẳng cấp thể lực với 25 lượt lên xà đầy ấn tượng, thì Phan Mạnh Quỳnh lại tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục khi đạt 17 cái chuẩn xác, xóa tan định kiến về một "chiến sĩ thư sinh". 

Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 1.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 2.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 3.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 4.

Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh xóa tan định kiến về một "chiến sĩ thư sinh" (Ảnh: Viettel Media)

Các chiến sĩ Lê Trung Thành (Erik), Châu Bùi, Văn Mai Hương dù gặp nhiều trở ngại vẫn kiên cường chinh phục thành công mục tiêu trong tiếng hò reo cổ vũ vang dội.

Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 5.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 6.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 7.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 8.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 9.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 10.

Các chiến sĩ mới rất cố gắng hoàn thành thử thách xà đơn (Ảnh: Viettel Media)

Xen kẽ giữa những giờ phút căng thẳng là trò chơi "bốc thăm túi mù" mang lại những tràng cười sảng khoái. Từ màn thi kéo dài hơi nói lời yêu của Quốc Trường - Phan Mạnh Quỳnh, thử thách tạo dáng đáng yêu của Minh Trang - Châu Bùi đến pha ngậm nước nhịn cười đầy lầy lội giữa Erik và Văn Mai Hương đã giúp xua tan mọi mệt mỏi. 

Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 11.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 12.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 13.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 14.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 15.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 16.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 17.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 18.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 19.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 20.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 21.

Những màn tung hứng duyên dáng này không chỉ giải tỏa áp lực thao trường mà còn thắt chặt thêm sợi dây gắn kết giữa các chiến sĩ mới và cũ (Ảnh: Viettel Media)

Kịch tính kéo co bốn hướng của Sao nhập ngũ: Khi chiến thuật và ý chí đồng đội lên ngôi

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Cao trào của buổi hội thao dồn cả vào nội dung kéo co bốn hướng vào buổi chiều - thử thách đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh, tốc độ và tư duy chiến thuật. 

Ở lượt thi của nữ, sự giằng co quyết liệt giữa Thúy Ngân, Minh Trang, Châu Bùi và Văn Mai Hương tạo nên thế trận ngang tài ngang sức. Nổi bật là sự lì đòn của Châu Bùi khi kiên cường trụ vững trước đối thủ để giành về điểm số then chốt, khép lại lượt đấu nữ với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính.

Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 24.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 25.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 26.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 27.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 28.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 29.

Các chiến sĩ nữ thi đấu quyết liệt (Ảnh: Viettel Media)

Bước sang lượt thi quyết định của nam, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm khi một mình gồng gánh áp lực trước sức kéo vượt trội từ đội bạn. Dù đối mặt với những chiến sĩ có thể hình cao lớn, nam ca sĩ vẫn giữ vững trọng tâm, phối hợp ăn ý cùng đồng đội để cầm hòa tỷ số chung cuộc.

Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 30.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 31.
Màn đọ sức nghẹt thở giữa nắng gió Trường Sa | Sao nhập ngũ 2026- Ảnh 32.

Các chiến sĩ nam cũng nỗ lực không kém (Ảnh: Viettel Media)

Khép lại hội thao với kết quả đồng giải Nhất dành cho cả hai đội, dàn nghệ sĩ đã chứng minh rằng chiến thắng lớn nhất không nằm ở điểm số, mà ở tinh thần đoàn kết, sự bứt phá giới hạn bản thân và ý chí thép của người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Sao nhập ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=gvH3k0-09bE&t=11s

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