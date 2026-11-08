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Thể thao

Man City thua trận thứ ba liên tiếp, Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Manchester City tiếp tục sa sút khi nhận thất bại 1-3 trước Nottingham Forest ở vòng đấu Ngoại hạng Anh ngày 7/11. Trong khi đó, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu trước Hull City để củng cố ngôi đầu bảng với khoảng cách 6 điểm so với nhà đương kim vô địch. Tottenham cũng gây thất vọng khi để thua Leeds United 0-1.

Man City đánh mất thế trận, Forest tận dụng cơ hội

Trên sân City Ground, Manchester City nhập cuộc với mục tiêu tìm lại chiến thắng sau hai thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Enzo Maresca sớm bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự và phải trả giá trước Nottingham Forest.

Man City thua trận thứ ba liên tiếp, Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm - Ảnh 1.

Jair Cunha ăn mừng bàn mở tỷ số cho Nottingham Forest trong trận gặp Manchester City (Ảnh: AP)

Phút thứ 6, Jair Cunha tận dụng sai lầm của Josko Gvardiol, đoạt bóng rồi băng lên dứt điểm, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chưa đầy 12 phút sau, hàng thủ Man City tiếp tục mắc lỗi để Liam Delap có cơ hội đột phá từ phần sân nhà, vượt qua các hậu vệ đối phương trước khi nhân đôi cách biệt.

Man City thua trận thứ ba liên tiếp, Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm - Ảnh 2.

Liam Delap ghi bàn thứ hai cho Nottingham Forest trước Manchester City (Ảnh: AP)

Sau giờ nghỉ, Man City nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút đầu hiệp hai, Jeremy Doku có pha đi bóng bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền vào trong. Bóng chạm người cầu thủ Forest và đến chân Rayan Cherki, người tung cú sút quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Đội khách gia tăng sức ép trong những phút tiếp theo nhưng không thể tìm được bàn san bằng cách biệt. Phút 74, Nottingham Forest tổ chức phản công nhanh, Liam Delap kết thúc tình huống bằng cú sút chính xác, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1.

Man City thua trận thứ ba liên tiếp, Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm - Ảnh 3.

Các cầu thủ Nottingham Forest ăn mừng chiến thắng 3-1 trước Manchester City (Ảnh: AP)

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh, sau chuỗi bảy trận thắng mở màn mùa giải. HLV Enzo Maresca thừa nhận đội bóng đang để thủng lưới quá nhiều và cần tận dụng quãng nghỉ quốc tế để phân tích, khắc phục những vấn đề trong lối chơi.

Arsenal giữ vững ngôi đầu, Tottenham hụt bước

Trái ngược với Man City, Arsenal tiếp tục duy trì phong độ ổn định bằng chiến thắng 1-0 trước Hull City trên sân nhà. Trước đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đội bóng của HLV Mikel Arteta gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 72. Noni Madueke thực hiện cú sút từ cánh phải, thủ môn Konstantinos Tzolakis đẩy bóng ra nhưng không thể kiểm soát tình huống. Martin Ødegaard có mặt đúng lúc, nhanh chóng đá bồi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Man City thua trận thứ ba liên tiếp, Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm - Ảnh 4.

Martin Ødegaard ăn mừng sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Hull City (Ảnh: AP)

Ba điểm giúp Arsenal có 27 điểm sau 10 vòng đấu, tạo khoảng cách 6 điểm với Manchester City. Đội bóng thành London tiếp tục cho thấy khả năng giành chiến thắng ngay cả trong những trận đấu không có thế trận áp đảo.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham nhận thất bại 0-1 trước Leeds United. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 79 bởi Noah Okafor, chỉ 97 giây sau khi cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị. Kết quả giúp Leeds chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài gần hai tháng, đồng thời vươn lên vị trí thứ tám, xếp trên Tottenham.

Man City thua trận thứ ba liên tiếp, Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm - Ảnh 5.

Mathys Tel nằm sân sau pha va chạm với Jayden Bogle trong trận Leeds United gặp Tottenham (Ảnh: AP)

Trận đấu cũng gây chú ý bởi tình huống Jayden Bogle phạm lỗi với Mathys Tel ở phút 34. Trọng tài tham khảo VAR về khả năng rút thẻ đỏ nhưng quyết định không đưa ra án phạt bổ sung. Tel sau đó không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân trước giờ nghỉ.

Sau vòng đấu này, Arsenal tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch, trong khi Manchester City cần sớm tìm lại sự ổn định nếu không muốn khoảng cách với đội đầu bảng ngày càng bị nới rộng.

Nguồn: AP

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