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Thể thao

Erling Haaland ghi bàn quyết định, Man City thắng nghẹt thở RB Leipzig

THIÊN BÌNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Tưởng chừng phải chia điểm sau màn rượt đuổi tỉ số căng thẳng, Man City đã tìm được chiến thắng 3-2 trước RB Leipzig nhờ pha lập công muộn của Erling Haaland tại Champions League. Ba điểm quý giá giúp thầy trò HLV Enzo Maresca giải tỏa áp lực sau những kết quả thất vọng gần đây.

Man City tìm lại chiến thắng sau chuỗi thất bại

Trước khi đến làm khách trên sân Nottingham Forest, chiến thắng trước Leipzig mang ý nghĩa quan trọng với Man City. Đội bóng vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Aston Villa và Brighton tại Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland ghi bàn quyết định, Man City thắng nghẹt thở RB Leipzig - Ảnh 1.

RB Leipzig tự tin dâng lên ngay những phút đầu khi đối đầu Man City (Ảnh: Getty)

So với trận thua Brighton vào ngày 31/10, HLV Maresca thực hiện bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, trung vệ đội trưởng Rúben Dias phải ngồi dự bị. Abdukodir Khusanov được lựa chọn thay thế nhờ tốc độ và khả năng di chuyển.

Trên hàng công, Haaland tiếp tục gặp khó khăn khi không nhận được nhiều đường chuyền thuận lợi. Trong khi đó, Leipzig tận dụng những khoảng trống để tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Christoph Baumgartner từng có cơ hội dứt điểm nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Man City dần lấy lại thế trận khi đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng. Bàn mở tỉ số đến từ tình huống Rayan Cherki thực hiện đường chuyền chéo sân cho Nico O'Reilly. Hậu vệ này lập tức căng ngang, khiến Castello Lukeba lúng túng đưa bóng phản lưới nhà.

Erling Haaland ghi bàn quyết định, Man City thắng nghẹt thở RB Leipzig - Ảnh 2.

Castello Lukeba phản lưới nhà trong hiệp một, giúp Manchester City vươn lên dẫn trước (Ảnh: Reuters)

Sau bàn thắng, Man City tiếp tục tạo sức ép và có hai cơ hội đáng chú ý để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Haaland không thành công, trong khi O'Reilly cũng bỏ lỡ cơ hội từ đường tạt bóng của Iliman Ndiaye.

Haaland định đoạt trận đấu của Man City, Donnarumma vẫn là nỗi lo

Dù giành trọn ba điểm, Man City vẫn bộc lộ nhiều vấn đề trong phòng ngự và khả năng kiểm soát tuyến giữa. Thủ môn Gianluigi Donnarumma tiếp tục gây thất vọng khi mắc lỗi trong bàn gỡ hòa đầu tiên của Ridle Baku bên phía Leipzig. Đây là tình huống tương tự những sai lầm của anh trong các trận thua Aston Villa và Paris Saint-Germain trước đó.

HLV Maresca thừa nhận Donnarumma đã xử lý không tốt, nhưng cho biết vị trí thủ môn chưa phải mối quan tâm trước mắt. Nhà cầm quân người Italy cũng đánh giá cả hai bàn thua của Man City đều xuất phát từ những sai sót có thể tránh được, trong đó có pha lập công thứ hai của Antonio Nusa.

Erling Haaland ghi bàn quyết định, Man City thắng nghẹt thở RB Leipzig - Ảnh 3.

Man City ăn mừng bàn thắng của Haaland (Ảnh: Getty)

Dù Haaland gặp khó khăn suốt phần lớn thời gian thi đấu nhưng tiền đạo người Na Uy đã lên tiếng đúng lúc. Sau đường tạt bóng của Elliot Anderson, chân sút mang áo số 9 băng vào đệm bóng chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City.

Erling Haaland ghi bàn quyết định, Man City thắng nghẹt thở RB Leipzig - Ảnh 4.

Erling Haaland trượt người đưa bóng vào lưới, ghi bàn thắng thứ ba cho Manchester City (Ảnh: Shutterstock)

Những phút cuối trận tiếp tục chứng kiến sức ép từ đội khách. Rayan Cherki có cú sút đưa bóng trúng cột dọc nhưng tỉ số không thay đổi. Man City giành chiến thắng quý giá, song màn trình diễn trước Leipzig cho thấy HLV Maresca vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện sự ổn định của đội bóng. 

Nguồn tin: The Guardian

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