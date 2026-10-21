Rio Ngumoha tỏa sáng, giúp Liverpool ngược dòng kịch tính tại Champions League

Màn trình diễn nổi bật của tài năng trẻ

Trên sân Anfield ngày 20/10, Liverpool trải qua khởi đầu khó khăn khi bị Villarreal dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, đội chủ nhà từng bước lấy lại thế trận, trong đó Ngumoha trở thành nhân tố tạo đột biến với khả năng đi bóng, xử lý tự tin và liên tục mở ra cơ hội cho đồng đội.

Rio Ngumoha thi đấu nổi bật trong trận Liverpool gặp Villarreal tại Champions League

Cầu thủ 18 tuổi lần lượt kiến tạo để Ronald Araujo, Alexis Mac Allister và Florian Wirtz ghi bàn. Trong đó, Mac Allister lập cú đúp, góp phần quan trọng giúp Liverpool hoàn tất màn ngược dòng. Villarreal nỗ lực rút ngắn cách biệt ở cuối trận, nhưng đội chủ sân Anfield vẫn bảo toàn chiến thắng 4-3.

Alexis Mac Allister ăn mừng bàn thắng cùng Rio Ngumoha tại sân Anfield

Được thay ra ở phút 73, Ngumoha nhận tràng pháo tay từ khán giả nhà sau màn trình diễn ấn tượng. Anh chia sẻ đây là một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp còn non trẻ, đồng thời cho biết bản thân luôn tin tưởng vào khả năng xử lý khi có cơ hội đối đầu trực tiếp với hậu vệ đối phương.

Ghi dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử Liverpool

Theo AP, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ nhất của Liverpool ghi bàn hoặc kiến tạo tại Champions League. Trước đó, anh đã gây chú ý khi ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước Newcastle ở Ngoại hạng Anh, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Liverpool tại giải đấu này.

Ngumoha nhận sự cổ vũ của khán giả sau màn trình diễn ấn tượng trước Villarreal

Màn trình diễn của Ngumoha cũng nhận được lời khen từ Alexis Mac Allister. Tiền vệ người Argentina đánh giá cầu thủ trẻ đã tạo ra khác biệt, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực hỗ trợ phòng ngự của anh. Đây là điểm đáng chú ý, bởi khả năng đóng góp khi đội nhà không có bóng là yếu tố quan trọng để một cầu thủ trẻ hoàn thiện lối chơi.

Ban huấn luyện Liverpool cũng ghi nhận sự tiến bộ của Ngumoha, đặc biệt trong việc thích nghi với những vị trí thi đấu mới. Dù vậy, cầu thủ trẻ vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhất là khả năng phòng ngự và duy trì sự ổn định xuyên suốt trận đấu.

Chiến thắng 4-3 trước Villarreal giúp Liverpool có trận thắng thứ ba tại Champions League mùa này. Với Ngumoha, đây không chỉ là dấu mốc cá nhân đáng nhớ mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị trí ở đội một Liverpool.

Nguồn: AP