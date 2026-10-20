NewZgraphic: Toàn cảnh biểu tình tại Pháp: Nguyên nhân, diễn biến và thiệt hại

Từ các cuộc tuần hành của học sinh, biểu tình tại Pháp phát triển thành phong trào phản đối trên toàn quốc. Đợt huy động ngày 17/10 ghi nhận hàng trăm nghìn người tham gia, đồng thời làm bùng lên những tranh luận về chính sách xã hội và công tác bảo đảm an ninh.

Infographic toàn cảnh biểu tình tại Pháp tháng 10/2026, tổng hợp nguyên nhân, quy mô, số người bị bắt giữ, thiệt hại và phản ứng của chính phủ Pháp

Biểu tình tại Pháp lan rộng

Làn sóng biểu tình bắt đầu từ tháng 9/2026, khi học sinh tại các trường trung học ở ngoại ô phía Bắc Paris xuống đường phản đối tình trạng thiếu giáo viên, lớp học quá đông và cơ sở vật chất xuống cấp. Đến ngày 5/10, gần 500 trường trung học tại Pháp bị gián đoạn hoạt động giảng dạy do các cuộc biểu tình.

Từ những yêu sách trong ngành giáo dục, phong trào dần mở rộng sang các vấn đề kinh tế, xã hội. Sinh viên, người lao động, các tổ chức công đoàn và một số thành viên phong trào "Áo gi lê vàng" cùng tham gia, phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ, giá nhiên liệu tăng cao và sự suy giảm chất lượng dịch vụ công.

Ngày 17/10 đánh dấu đợt huy động lớn trên phạm vi toàn quốc. Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 550.000 người tham gia 110 cuộc tuần hành, trong đó có 110.000 người tại thủ đô Paris. Trong khi đó, phía tổ chức, được Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) xác nhận, ước tính 800.000 người xuống đường.

Các cuộc tuần hành diễn ra tại Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux và nhiều địa phương khác. Phần lớn người tham gia biểu tình ôn hòa. Song, những vụ đụng độ giữa một số nhóm người và lực lượng cảnh sát, cùng các hành vi phá hoại tài sản, đã khiến tình hình trở nên căng thẳng tại nhiều thành phố.

Biểu tình tại Pháp và phản ứng chính phủ

Bên cạnh các cuộc tuần hành, những vụ bạo lực trong hai ngày 17 và 18/10 gây thiệt hại đáng kể. Tòa thị chính Limoges bị phóng hỏa, nhiều cửa hàng bị đập phá, cướp bóc. Theo Reuters dẫn số liệu từ chính phủ Pháp ngày 19/10, khoảng 2.400 người bị bắt giữ, hơn 3.000 cửa hàng bị hư hại hoặc cướp phá trong đợt bất ổn cuối tuần.

Trước diễn biến này, Tổng thống Emmanuel Macron lên án các hành vi bạo lực, khẳng định những người phá hoại sẽ bị xử lý theo pháp luật. Chính phủ Pháp đồng thời nhấn mạnh quyền biểu tình ôn hòa của người dân cần được bảo vệ, không thể đánh đồng với các hành vi gây rối và tấn công lực lượng chức năng.

Ngày 19/10, Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trong đó có giới nghiêm cục bộ tại một số khu vực. Chính phủ cũng tăng cường điều tra các vụ phá hoại, chuẩn bị hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng và xem xét những hạn chế trong công tác ứng phó của cảnh sát.

Trong khi đó, CGT tiếp tục yêu cầu chính phủ đối thoại về tiền lương, điều kiện giáo dục và chính sách an sinh xã hội. Tổ chức này kêu gọi một đợt đình công, biểu tình mới vào ngày 5/11/2026.

Tính đến ngày 20/10, những bất đồng về đời sống và chính sách công vẫn chưa được giải quyết toàn diện. Chính phủ Pháp đối mặt với yêu cầu kép: khôi phục trật tự, an ninh và tìm giải pháp cho những vấn đề xã hội đã thúc đẩy làn sóng biểu tình.