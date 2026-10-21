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Thể thao

Diego Maradona: 50 năm từ ngày ra mắt bóng đá chuyên nghiệp

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Ngày 20/10/2026 đánh dấu tròn 50 năm Diego Maradona có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Argentinos Juniors. Khi ấy mới 15 tuổi, huyền thoại bóng đá Argentina đã thể hiện bản lĩnh khác biệt, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp đưa ông trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Cậu bé 15 tuổi không ngại va chạm

Ngày 20/10/1976, Argentinos Juniors tiếp đón Talleres de Córdoba tại giải vô địch quốc gia Argentina. Maradona được huấn luyện viên Juan Carlos Montes tung vào sân đầu hiệp hai, thay Rubén Giacobetti. Ở tuổi 15 năm 11 tháng 20 ngày, ông trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất ra mắt bóng đá chuyên nghiệp Argentina thời điểm đó.

Diego Maradona: 50 năm từ ngày ra mắt bóng đá chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Diego Maradona trong trận ra mắt bóng đá chuyên nghiệp cùng Argentinos Juniors ngày 20/10/1976 (Ảnh: FIFA)

Trước khi được trao cơ hội ở đội một, Maradona đã gây chú ý tại các đội trẻ nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng rê bóng và sự tự tin. Tuy nhiên, môi trường bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn nhiều. Những cầu thủ đàn anh thường xuyên áp sát, tranh chấp quyết liệt để thử thách sức chịu đựng của tài năng trẻ.

Diego Maradona: 50 năm từ ngày ra mắt bóng đá chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Diego Maradona trong màu áo Argentinos Juniors, nơi ông bắt đầu hành trình thi đấu chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi

Theo lời kể của Giacobetti với FIFA, Maradona nhiều lần bị phạm lỗi trong các buổi tập nhưng luôn đứng dậy, tiếp tục cầm bóng và đối đầu với các hậu vệ. Tinh thần không dễ bị khuất phục ấy sớm trở thành một trong những nét đặc trưng trong phong cách thi đấu của ông.

Trong trận ra mắt, Argentinos Juniors để thua Talleres de Córdoba với tỷ số 0-1. Dù kết quả không thuận lợi, sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 16 vẫn mở ra một cột mốc đáng nhớ đối với câu lạc bộ và bóng đá Argentina.

Khởi đầu hành trình của một huyền thoại

Maradona nhanh chóng trở thành trụ cột của Argentinos Juniors, ghi 116 bàn thắng cho đội bóng trước khi chuyển sang Boca Juniors năm 1981. Ông tiếp tục thi đấu tại Barcelona và Napoli, nơi tài năng cùng cá tính đặc biệt giúp mình trở thành biểu tượng được người hâm mộ trên toàn thế giới biết đến.

Diego Maradona: 50 năm từ ngày ra mắt bóng đá chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 1986 cùng đội tuyển Argentina tại Mexico (Ảnh: FIFA)

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Maradona là World Cup 1986 tại Mexico, khi ông dẫn dắt đội tuyển Argentina giành chức vô địch. Những màn trình diễn xuất sắc tại giải đấu, đặc biệt ở trận tứ kết gặp Anh, góp phần củng cố vị thế của ông trong lịch sử bóng đá.

Nhìn lại cột mốc 50 năm kể từ trận ra mắt, FIFA nhấn mạnh không chỉ tài năng mà còn tinh thần kiên cường của Maradona từ những ngày đầu sự nghiệp. Từ cậu thiếu niên bước vào sân giữa những tiếng hò reo tại Buenos Aires, ông đã vươn lên thành biểu tượng bóng đá, để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều thế hệ.

Nguồn: FIFA

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