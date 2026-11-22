Man City và Arsenal cùng đánh rơi lợi thế

Manchester City khép lại trận đấu trên sân Etihad với kết quả hòa 1-1 trước Fulham. Đây là lần đầu tiên sau 20 chiến thắng liên tiếp kể từ năm 2012, đội bóng thành Manchester không thể đánh bại đối thủ đến từ London. Kết quả này cũng nối dài chuỗi trận không thắng tại Ngoại hạng Anh của thầy trò HLV Enzo Maresca lên con số bốn.

Erling Haaland thất vọng sau trận hòa 1-1 của Manchester City trước Fulham tại Etihad (Ảnh: AP)

Fulham tạo bất ngờ khi Rodrigo Muniz mở tỷ số ở phút 16. Trong khi đó, Erling Haaland bỏ lỡ một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp một. Tiền đạo người Na Uy từng đưa bóng vào lưới đối phương sau tình huống đá bồi, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định anh phạm lỗi với thủ môn Bernd Leno khi tranh chấp bóng.

Phải đến phút 57, Elliot Anderson mới giúp Man City tìm được bàn gỡ hòa bằng cú vô-lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Dù vậy, đội chủ sân Etihad không thể ghi thêm bàn thắng và phải chấp nhận chia điểm. Kết quả khiến Man City tiếp tục đứng thứ ba, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Tiếng la ó từ khán đài sau tiếng còi mãn cuộc phần nào phản ánh sự thất vọng của người hâm mộ trước phong độ gần đây của đội bóng.

Elliot Anderson ăn mừng bàn gỡ hòa cho Man City (Ảnh: AP)

Ở trận đấu muộn, Arsenal cũng không tận dụng được cơ hội gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng khi hòa Newcastle United 2-2. Eberechi Eze đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 33 sau đường kiến tạo của Kai Havertz.

Tuy nhiên, Newcastle trở lại mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Harvey Barnes gỡ hòa ở phút 49, trước khi Malick Thiaw đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 ở phút 62. Nỗ lực của Arsenal chỉ được đền đáp ở phút 78, khi Noni Madueke ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2.

Trận đấu còn để lại nỗi lo cho Arsenal khi thủ môn David Raya phải rời sân vì chấn thương vai. Việc đánh rơi điểm số trong bối cảnh Man City cũng không thắng khiến cuộc đua ở nhóm đầu chưa có sự thay đổi lớn. Arsenal vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm với Man City, nhưng bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế xa hơn trước những vòng đấu tiếp theo.

Chelsea thất bại nặng nề, Bournemouth tiếp tục thăng hoa

Một trong những kết quả đáng chú ý khác là thất bại 1-4 của Chelsea trước Leeds United ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi Emmanuel Emegha ghi bàn mở tỷ số ở phút 25. Tuy nhiên, Leeds nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ hòa của Noah Okafor chỉ ba phút sau đó.

Sang hiệp hai, Dominic Calvert-Lewin thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 53, giúp Leeds vượt lên. Okafor hoàn tất cú đúp ở phút 58, trước khi Brenden Aaronson ấn định chiến thắng 4-1 trong thời gian bù giờ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1999, Leeds giành chiến thắng trên sân Stamford Bridge. Thất bại khiến Chelsea tiếp tục chịu sức ép, trong bối cảnh đội bóng đã thua 4 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Chấn thương của tiền vệ Moisés Caicedo trong hiệp một càng khiến tình hình thêm khó khăn.

David Raya rời sân vì chấn thương trong trận Newcastle hòa Arsenal 2-2 (Ảnh: AP)

Ở chiều ngược lại, Bournemouth tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Nottingham Forest 2-0. Evanilson mở tỷ số ở phút 19, còn Justin Kluivert ghi bàn nhân đôi cách biệt trong thời gian bù giờ hiệp một. Chiến thắng này giúp Bournemouth nối dài chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên 9 trận, đồng thời vươn lên vị trí thứ tư.

Tottenham Hotspur cũng có một ngày thi đấu thành công khi vượt qua Ipswich Town 2-0. Tài năng trẻ 18 tuổi Luca Williams-Barnett ghi bàn trong lần đầu tiên đá chính tại Ngoại hạng Anh, trước khi Dominic Solanke ấn định kết quả.

Evanilson ăn mừng bàn mở tỷ số trong trận Bournemouth thắng Nottingham Forest (Ảnh: AP)

Trong những trận còn lại, Coventry City đánh bại Crystal Palace 3-2, còn Aston Villa bị Sunderland cầm hòa không bàn thắng. Nhìn chung, vòng đấu mang đến nhiều biến động ở cả cuộc đua vô địch lẫn nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, trong đó việc Man City và Arsenal cùng mất điểm là điểm nhấn đáng chú ý.

Nguồn: AP