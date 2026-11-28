Concert encore đánh dấu hành trình mới của Mamamoo

Mamamoo sẽ tổ chức concert encore mang tên “4WARD Finale in Seoul” tại Ticketlink Live Arena, thuộc Công viên Olympic, quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc, trong hai ngày 2 và 3/1/2027.

Mamamoo thông báo tổ chức concert encore “4WARD Finale in Seoul” vào ngày 2 và 3/1/2027 tại Seoul (Ảnh: RBW)

Tên gọi “4WARD” được kết hợp từ con số 4 – tượng trưng cho bốn thành viên – và từ “Forward”, mang ý nghĩa tiến về phía trước. Thông qua tên gọi này, nhóm muốn thể hiện hành trình phát triển và chặng đường mới khi các thành viên cùng trở lại hoạt động, sau thời gian theo đuổi những dự án cá nhân.

Mamamoo trong đội hình bốn thành viên, ghi dấu với phong cách âm nhạc cá tính và khả năng trình diễn live nổi bật (Ảnh: Dispatch)

Vé concert được phân phối qua hai nền tảng Melon Ticket và Ticketlink. Đợt bán vé ưu tiên dành cho thành viên câu lạc bộ người hâm mộ bắt đầu lúc 20 giờ ngày 30/11, trước khi mở bán rộng rãi vào lúc 20 giờ ngày 4/12.

Hành trình qua 18 thành phố trên thế giới

Khởi động tại Seoul vào tháng 6/2025, chuyến lưu diễn của Mamamoo đi qua 18 thành phố trên thế giới. Nhóm đã thu hút đông đảo khán giả tại nhiều điểm đến như Cao Hùng, Ma Cao, Hồng Kông, Tokyo và Đài Bắc, trong đó nhiều đêm diễn ghi nhận tình trạng bán hết vé.

Bốn thành viên Mamamoo trong hình ảnh quảng bá chuyến lưu diễn “4WARD”, đánh dấu hành trình trở lại sân khấu cùng nhau (Ảnh: RBW)

Trước khi trở về Seoul, Mamamoo sẽ tiếp tục biểu diễn tại Đài Bắc trong hai ngày 28 và 29/11. Với thế mạnh trình diễn trực tiếp cùng khả năng làm chủ sân khấu, nhóm được kỳ vọng mang đến những tiết mục giàu năng lượng trong các chặng cuối của chuyến lưu diễn.

Concert “4WARD Finale in Seoul” không chỉ khép lại hành trình biểu diễn quốc tế mà còn là dịp để Mamamoo gặp lại người hâm mộ tại quê nhà, cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng đến những hoạt động tiếp theo.

Nguồn: Dispatch