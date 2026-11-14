LUMINA: Nhóm nhạc K-pop được tạo hoàn toàn bằng A.I. thu hút hơn 3 triệu lượt xem

Khi công ty chứng khoán xây dựng nhóm nhạc ảo

Theo Reuters, Samsung Securities phát triển LUMINA nhằm tạo ra những gương mặt đại diện cho các nội dung trên mạng xã hội của doanh nghiệp. Nhóm gồm bốn thành viên ảo, với ca khúc ra mắt mang tên “Override”. Toàn bộ bài hát, nhân vật và MV đều được thực hiện bằng A.I.

Đại diện bộ phận chiến lược truyền thông của Samsung Securities, bà Uhm Sewon, cho biết công ty sản xuất khoảng 1.500 nội dung mỗi năm và gặp khó khăn trong việc tìm người xuất hiện trước ống kính. Trong khi nhân viên chuyên môn chưa quen với việc dẫn hình, việc thuê người nổi tiếng lại tốn kém và chưa chắc phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

Nhóm nhạc nữ ảo LUMINA gồm bốn thành viên được tạo hoàn toàn bằng A.I. (Ảnh: Samsung Securities)

Nhờ sự phát triển của công nghệ, các chuyển động vũ đạo của LUMINA ngày càng tự nhiên. Sau khoảng năm tuần ra mắt, MV “Override” đã vượt 3 triệu lượt xem trên YouTube, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về hình ảnh và âm nhạc.

Samsung Securities cho biết sẽ tiếp tục phát triển các nội dung xoay quanh nhóm, gồm video trình diễn, ca khúc mới, phỏng vấn thành viên, thử thách dạng video ngắn và các chương trình phổ biến kiến thức đầu tư. Doanh nghiệp cũng công khai xác định LUMINA là nhân vật hư cấu được tạo bằng A.I. đồng thời kiểm duyệt nội dung liên quan đến tài chính qua nhiều bước chuyên môn nhằm bảo đảm độ chính xác.

AI mở ra cơ hội, đồng thời đặt ra thách thức cho ngành âm nhạc

Sự xuất hiện của LUMINA phản ánh xu hướng ứng dụng A.I. ngày càng rõ nét trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng đặt ra những lo ngại về quyền lợi của người sáng tạo khi công nghệ có thể thay thế một số công việc liên quan đến biểu diễn, sản xuất và sáng tác âm nhạc.

Bà Uhm Sewon, Trưởng nhóm Chiến lược truyền thông của Samsung Securities, người phụ trách sản xuất MV “Override” của nhóm nhạc K-pop ảo LUMINA, trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại trụ sở Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/10/2026 (Ảnh: Reuters)

Ông Park Sang-cheol, Chủ tịch Hiệp hội Ca sĩ Hàn Quốc, nhận định A.I. có thể giúp giảm chi phí sản xuất và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình luyện tập. Dù vậy, ông cảnh báo công nghệ này có nguy cơ ảnh hưởng đến công việc của nhạc công, người viết nhạc, nhà phối khí và những người mẫu quảng cáo. Việc sử dụng hình ảnh, giọng hát do AI tạo ra cũng đặt ra yêu cầu bảo vệ quyền của các nhà sáng tạo.

Theo ông Park, biểu diễn trực tiếp vẫn có giá trị riêng nhờ cá tính, cảm xúc và sự tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả – những yếu tố mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn.

Khác với một số nhóm nhạc ảo trước đây có giọng hát hoặc phần trình diễn do con người đảm nhiệm, LUMINA được tạo ra hoàn toàn bằng A.I. Dự án vì thế không chỉ là một thử nghiệm tiếp thị của doanh nghiệp mà còn góp thêm góc nhìn về ranh giới giữa công nghệ và sáng tạo nghệ thuật trong tương lai.

Nguồn: Reuters