Rescene, aespa và BTS dẫn đầu bảng xếp hạng K-pop

Global-K Chart là bảng xếp hạng chung ra mắt vào tháng 6. Bảng xếp hạng này do Melon (Hàn Quốc), Tencent Music (Trung Quốc) và Line Music (Nhật Bản) phối hợp xây dựng. Báo cáo cũng tổng hợp các chỉ số đo lường mức độ tương tác của người hâm mộ K-pop trên toàn cầu.

Melon phân tích dữ liệu bảng xếp hạng hằng ngày của ba nền tảng từ ngày 11/5 đến ngày 30/9. Đây là giai đoạn hệ thống bắt đầu ghi nhận số liệu cho Global-K Chart. Kết quả cho thấy Rescene có số lần đứng đầu nhiều nhất trên Melon. Tại Trung Quốc, aespa dẫn đầu bảng xếp hạng của Tencent Music. Ở Nhật Bản, BTS giữ vị trí số một trên Line Music.

Rescene, aespa và BTS thống lĩnh bảng xếp hạng K-pop (Ảnh: Yonhap News)

Theo Melon, dữ liệu này phản ánh sự khác biệt về thị hiếu nghe nhạc K-pop tại mỗi quốc gia. Nền tảng này nhận định BTS tiếp tục chứng tỏ vị thế "huyền thoại sống" ở mọi thị trường. Trong khi đó, ca khúc "Love Attack" của nhóm nữ Rescene bắt đầu lội ngược dòng tại Hàn Quốc từ tháng 7.

Nhóm nhạc nữ Rescene dẫn đầu bảng xếp hạng K-pop trên Melon (Ảnh: Yonhap News)



Thành tích của BTS và aespa trên bảng xếp hạng K-pop tổng hợp

Trong 143 ngày thống kê, có bảy nghệ sĩ từng ít nhất một lần vươn lên hạng nhất trên bảng xếp hạng tổng hợp. Danh sách này gồm BTS, aespa, BIGBANG, Le Sserafim, Riize, Stray Kids và Itzy.

BTS và aespa là hai nhóm trụ lại trong top 10 lâu nhất, góp mặt đủ cả 143 ngày. Xếp sau lần lượt là Ive với 135 ngày, Seventeen đạt 119 ngày và BIGBANG ghi nhận 112 ngày.

Nhóm nhạc nam BTS dẫn đầu bảng xếp hạng K-pop trên cả ba nền tảng âm nhạc (Ảnh: BigHit Music)

Nhóm nhạc nữ aespa đứng đầu bảng xếp hạng K-pop trên nền tảng Tencent Music (Ảnh: SM Entertainment)

Năm nay, BTS trở lại với Full Album thứ năm mang tên "Arirang". Nhóm đứng đầu bảng xếp hạng tổng hợp hằng ngày trong 59 trên tổng số 143 ngày. Riêng tại Nhật Bản, BTS giữ hạng nhất trên Line Music trong toàn bộ thời gian thống kê.

Theo công bố từ Melon, BTS là nhóm nhạc duy nhất đạt hạng nhất bảng xếp hạng hằng ngày trên cả ba nền tảng Melon, Line Music và Tencent Music.

Nguồn tin: Yonhap News



