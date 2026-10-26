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Văn hóa - Giải trí

Mãi một vầng trăng - Tình yêu cải lương qua nhiều thế hệ

MINH PHƯƠNG, TẤN LỘC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 mang chủ đề “Mãi một vầng trăng”, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, tôn vinh những đóng góp cho nghệ thuật cải lương và lan tỏa tình yêu sân khấu truyền thống qua các thế hệ.

Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 với chủ đề Mãi một vầng trăng

Mãi một vầng trăng - Tình yêu cải lương qua nhiều thế hệ - Ảnh 1.

Sân khấu "Vầng trăng cổ nhạc" tiếp tục đưa khán giả đến với những giai điệu quê hương và câu ca vọng cổ đậm tình Nam Bộ

Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 trở lại với chủ đề “Mãi một vầng trăng”, tiếp tục đưa khán giả đến với những giai điệu quê hương và câu ca vọng cổ đậm tình Nam Bộ. Chương trình là dịp để người mộ điệu gặp gỡ những giọng ca quen thuộc, đồng thời nhìn lại sức sống của nghệ thuật cải lương qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của số 266 là sự góp mặt của NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Trọng Hữu, NSND Trọng Phúc và NSND Hữu Quốc. Mỗi nghệ sĩ mang dấu ấn riêng trong hành trình hoạt động nghệ thuật, góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho sân khấu cải lương.

Mãi một vầng trăng - Tình yêu cải lương qua nhiều thế hệ - Ảnh 2.

NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương tái ngộ khán giả và thể hiện lại ca khúc "Bánh bông lan" gắn liền với số đầu tiên của chương trình

Đáng chú ý, NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương sẽ thể hiện lại ca khúc “Bánh bông lan” — tiết mục gắn với số đầu tiên của Vầng trăng cổ nhạc. Sau 266 số, sự trở lại của ca khúc này mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ nghệ sĩ.

Trao truyền kinh nghiệm, tiếp lửa cho nghệ sĩ trẻ

Mãi một vầng trăng - Tình yêu cải lương qua nhiều thế hệ - Ảnh 3.

Chương trình là dịp để các thế hệ nghệ sĩ hội ngộ, qua đó truyền lửa đam mê và tiếp nối giá trị nghệ thuật truyền thống

Không chỉ là nơi hội tụ những giọng ca quen thuộc, Vầng trăng cổ nhạc còn tạo cơ hội để nghệ sĩ nhiều thế hệ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề và tiếp nối các giá trị của sân khấu truyền thống.

Đến với Vầng trăng cổ nhạc, mỗi tiết mục không chỉ là sự kết hợp của tài năng mà còn là nơi gắn kết các thế hệ nghệ sĩ. Trong chương trình hôm nay, nghệ sĩ Chí Tâm cùng 2 gương mặt xuất sắc vừa đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ 2026 sẽ gửi đến quý khán giả một tiết mục đặc biệt.

Hôm nay Chí Tâm cùng với 2 chuông vàng vừa đoạt giải CVVC 2026 sẽ cùng thể hiện 1 tiết mục gửi đến quý khán giả. Vầng trăng cổ nhạc luôn là nơi tôn vinh và truyền lửa đam mê, lửa sân khấu, lửa nghề và để các bạn trẻ thấy yêu bô môn sân khấu này hơn.
Danh ca Chí Tâm

Thông qua biểu diễn và giao lưu, chương trình khuyến khích nghệ sĩ trẻ rèn luyện chuyên môn, học hỏi thế hệ đi trước và kế thừa những giá trị của nghệ thuật cải lương. Qua đó, chương trình tiếp tục duy trì không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống trên truyền hình, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng.

Bền bỉ qua nhiều thế hệ nghệ sĩ

Mãi một vầng trăng - Tình yêu cải lương qua nhiều thế hệ - Ảnh 4.

Sân khấu hoành tráng của chương trình "Vầng trăng cổ nhạc" lần thứ 266 với chủ đề "Mãi một vầng trăng"

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long nhìn nhận việc duy trì một chương trình trực tiếp qua hơn 260 số là quá trình bền bỉ và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Đây cũng là nơi hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, cùng tạo nên những dấu ấn trong lòng khán giả.

Một chương trình trực tiếp với hơn 260 số là một sự bền bỏ và cố gắng, đây cũng là nơi hội tụ của biết bao thế hệ nghệ sĩ cùng tạo nên những dấu ấn trong lòng khán giả. Hy vọng sự đổi mới của chương trình để ngày càng tạo nên tư duy thưởng thức nghệ thuật mới và tiếp cận nhiều hơn với các đối tượng khán giả
Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long

Ông kỳ vọng chương trình tiếp tục đổi mới, góp phần hình thành cách thưởng thức nghệ thuật mới và tiếp cận nhiều nhóm khán giả hơn.

Mãi một vầng trăng - Tình yêu cải lương qua nhiều thế hệ - Ảnh 5.

Dấu ấn của các thế hệ nghệ sĩ gạo cội và trẻ tuổi góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho sân khấu cải lương

Trải qua chặng đường hơn 2 thập kỷ, chương trình Vầng trăng cổ nhạc không chỉ dừng lại ở một sân khấu biểu diễn, mà đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc, đong đầy kỷ niệm trong lòng công chúng yêu cải lương. Đằng sau sức sống bền bỉ ấy là sự tâm huyết, tìm tòi và đổi mới không ngừng của cả một tập thể.


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“Mãi một Vầng Trăng” tri ân nghệ thuật cải lương | Vầng trăng cổ nhạc số 266

“Mãi một Vầng Trăng” tri ân nghệ thuật cải lương | Vầng trăng cổ nhạc số 266

(HTV) - Từ những màn ca diễn giàu cảm xúc đến cuộc hội ngộ của các giọng ca gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 với chủ đề “Mãi một vầng trăng” đã mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, tôn vinh giá trị nghệ thuật cải lương và tình yêu bền bỉ dành cho sân khấu truyền thống.

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