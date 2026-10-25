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Văn hóa - Giải trí

“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Lần đầu tiên triển khai bán vé, chương trình Vầng trăng cổ nhạc nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả yêu nghệ thuật cải lương. Từ không khí háo hức trước giờ diễn đến những khoảnh khắc hội ngộ trên sân khấu, đêm nghệ thuật tiếp tục cho thấy sức sống của sân khấu truyền thống trong lòng công chúng.

Khán giả đến check-in từ sớm

Với chủ đề “Mãi một vầng trăng”, chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 vừa mới diễn ra tại Nhà hát Truyền hình HTV, mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc với những giọng ca quen thuộc, các trích đoạn cải lương giàu cảm xúc và những màn kết hợp được khán giả mong đợi.

“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 1.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 2.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 3.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 4.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 5.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 6.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 7.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 8.

Khán giả check-in, lưu lại khoảnh khắc tại Nhà hát Truyền hình HTV trước đêm diễn Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 (Ảnh: Bảo Thành)

Ngay từ sớm, các khán giả đã có mặt tại Nhà hát Truyền hình HTV để check-in, lưu lại những khoảnh khắc trước giờ diễn. Sự hiện diện của khán giả không chỉ góp phần tạo nên không khí đón chờ mà còn thể hiện tình cảm dành cho Vầng trăng cổ nhạc nói riêng, và nghệ thuật cải lương truyền thống nói chung.

Lần đầu bán vé, thêm động lực cho sân khấu truyền thống

Việc lần đầu triển khai bán vé đánh dấu một điểm mới trong hành trình của chương trình. Sự ủng hộ của đông đảo khán giả là nguồn động viên đối với ê-kíp thực hiện và các nghệ sĩ, đồng thời cho thấy nhu cầu thưởng thức trực tiếp các chương trình nghệ thuật truyền thống vẫn được duy trì trong đời sống văn hóa hiện nay.

Những cuộc hội ngộ đáng nhớ trên sân khấu

Trên sân khấu, những cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ nhiều thế hệ tạo nên điểm nhấn đáng nhớ. NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy tái ngộ qua bài ca “Bánh bông lan”; NSND Lệ Thủy kết hợp cùng NSND Trọng Hữu trong trích đoạn “Hàn Mặc Tử”. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng giao lưu, chia sẻ về nghệ thuật ca hơi dài trong vọng cổ, góp phần đưa những câu chuyện nghề đến gần hơn với khán giả.

“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 9.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 10.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 11.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 12.

Đêm diễn khép lại với những khoảnh khắc giao lưu giữa nghệ sĩ và người mộ điệu, tiếp nối tình yêu dành cho sân khấu cải lương (Ảnh: Bảo Thành)

Chương trình còn có sự góp mặt của NSƯT Vũ Luân, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Cẩm Ly, NSND Hữu Quốc, Bình Tinh cùng nhiều nghệ sĩ khác qua các ca cảnh được dàn dựng công phu. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, cùng hướng đến việc tôn vinh giá trị nghệ thuật cải lương và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 13.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 14.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 15.
“Vầng trăng cổ nhạc” nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé- Ảnh 16.

Sự hưởng ứng của khán giả trong lần đầu bán vé là nguồn động viên cho ê-kíp thực hiện và các nghệ sĩ của chương trình (Ảnh: Bảo Thành)

Xem đầy đủ tại link: https://www.youtube.com/live/rGUI4RKel64?si=YBXiLwqpSkzrIXbj

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