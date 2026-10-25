“Mãi một Vầng Trăng” tri ân nghệ thuật cải lương | Vầng trăng cổ nhạc số 266

Cuộc hội ngộ của các giọng ca đi cùng năm tháng

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn tái ngộ của NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy qua bài ca “Bánh bông lan” của tác giả Loan Thảo. Sự kết hợp duyên dáng, ngọt ngào của hai nghệ sĩ gợi nhắc những dấu ấn đẹp trong hành trình nghệ thuật, đồng thời đưa khán giả trở về với những ký ức của sân khấu cải lương.

NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy biểu diễn bài ca “Bánh bông lan” (Ảnh: Bảo Thành)

NSND Lệ Thủy và NSND Trọng Hữu trong trích đoạn “Hàn Mặc Tử” (Ảnh: Bảo Thành)

Cũng trong chương trình, NSND Lệ Thủy tiếp tục gặp gỡ khán giả qua trích đoạn “Hàn Mặc Tử”, biểu diễn cùng NSND Trọng Hữu. Những câu ca giàu cảm xúc góp phần khắc họa vẻ đẹp của sự đồng điệu trong nghệ thuật, nơi tài năng và sự thấu hiểu giữa những người bạn diễn cùng tạo nên sức sống cho tác phẩm.

NSƯT Phượng Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh trong trích đoạn “Vụ án Mã Ngưu” (Ảnh: Bảo Thành)

Đặc biệt, nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng có dịp giao lưu, chia sẻ về lối ca hơi dài – một dấu ấn riêng trong nghệ thuật vọng cổ. Sau cuộc trò chuyện, cả hai nghệ sĩ cùng thể hiện trích đoạn cải lương “Vụ án Mã Ngưu” của tác giả Đăng Minh, đưa người xem trở lại với những giá trị nghệ thuật được vun đắp qua nhiều năm tháng.

Các nghệ sĩ Châu Thanh, NSƯT Phượng Hằng, NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm làm nghề và tình yêu dành cho nghệ thuật cải lương tại chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 (Ảnh: Bảo Thành)

Sắc màu sân khấu và sự tiếp nối của nhiều thế hệ

Bên cạnh những cuộc hội ngộ giàu cảm xúc, chương trình còn tạo dấu ấn với các tiết mục được dàn dựng công phu. Mở đầu là ca cảnh “Cung tơ hòa điệu – Mãi một vầng trăng”, qua phần biểu diễn của NSƯT Vũ Luân, Thy Vân, Thy Nhung, Mai Yến cùng nhóm múa Việt Hải. Tiết mục mở ra không gian nghệ thuật đậm chất truyền thống, kết hợp âm nhạc, vọng cổ và hình ảnh sân khấu giàu tính biểu tượng.

Toàn cảnh ca cảnh “Cung tơ hòa điệu – Mãi một vầng trăng” (Ảnh: Bảo Thành)

Ca cảnh “Sân khấu lên đèn” với sự tham gia của NSƯT Thanh Thanh Hiền, Chí Tâm, Huỳnh Thoa, Hoàng Khiêm và nhóm múa Bạch Dương tiếp tục mang đến sắc màu riêng. Trong khi đó, “Tầm vương tơ” quy tụ NSND Hữu Quốc, Bình Tinh cùng nhiều nghệ sĩ, tạo nên bức tranh sân khấu tuồng cổ kết hợp ca diễn, vũ đạo và phục trang đặc trưng.

Ca cảnh “Sân khấu lên đèn” (Ảnh: Bảo Thành)

NSND Hữu Quốc, nghệ sĩ Bình Tinh cùng các nghệ sĩ biểu diễn ca cảnh “Tầm vương tơ”, kết hợp ca diễn, vũ đạo và phục trang tuồng cổ (Ảnh: Bảo Thành)

Một điểm nhấn khác là ca cảnh “Ngàn sau có tương phùng” với NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Cẩm Ly và nhóm múa Việt Hải. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc những lĩnh vực biểu diễn khác nhau góp phần làm phong phú màu sắc chương trình, cho thấy khả năng kết nối của cải lương với đời sống nghệ thuật đương đại.

NSƯT Kim Tử Long và ca sĩ Cẩm Ly trong ca cảnh “Ngàn sau có tương phùng” (Ảnh: Bảo Thành)

Mãi một vầng trăng

Khép lại chương trình là ca cảnh “Vầng trăng tao ngộ – Vầng trăng yêu thương”, với sự tham gia của NSND Trọng Phúc, Thùy Trang, Ngọc Châu, Mỹ Duyên, Trí Khang, Hoàng Việt Trang cùng nhóm múa Bạch Dương. Tiết mục mang như lời tri ân những nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa nghệ thuật và khán giả đã đồng hành, góp phần gìn giữ sức sống của sân khấu cải lương.

Các nghệ sĩ khép lại chương trình bằng ca cảnh “Vầng trăng tao ngộ – Vầng trăng yêu thương”, gửi lời tri ân đến đồng nghiệp và khán giả yêu cải lương (Ảnh: Bảo Thành)

Với chủ đề “Mãi một vầng trăng”, Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 không chỉ gợi nhớ những giọng ca, vai diễn và tác phẩm thân quen mà còn nhấn mạnh sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Qua từng cuộc hội ngộ và tiết mục biểu diễn, chương trình tiếp tục khẳng định giá trị của cải lương trong đời sống văn hóa, nơi những câu ca vọng cổ vẫn là sợi dây kết nối ký ức, tình nghệ sĩ và tình yêu của công chúng dành cho nghệ thuật truyền thống.

Xem đầy đủ tại link: https://www.youtube.com/live/rGUI4RKel64?si=YBXiLwqpSkzrIXbj



