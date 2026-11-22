Sau triển lãm tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Mài Ánh Tương Bình tiếp tục giới thiệu nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đến công chúng thông qua hoạt động trải nghiệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, người dân và du khách có thể trực tiếp thực hiện công đoạn cẩn trứng, tìm hiểu kỹ thuật trang trí được sử dụng trong chế tác sản phẩm sơn mài.

Trải nghiệm kỹ thuật cẩn trứng cùng Mài Ánh Tương Bình

Trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, dự án Mài Ánh Tương Bình tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ thuật cẩn trứng sơn mài. Tại đây, người tham gia được trực tiếp thực hành sắp xếp và gắn các mảnh vỏ trứng lên bề mặt phôi sơn mài để tạo họa tiết trang trí.

Người tham gia thực hành kỹ thuật cẩn trứng, sử dụng các mảnh vỏ trứng để tạo họa tiết trang trí trên bề mặt phôi sơn mài

Hoạt động tập trung giới thiệu một công đoạn trong quy trình chế tác sơn mài Tương Bình Hiệp. Thông qua việc thực hành, người tham dự có thể tìm hiểu cách sử dụng vỏ trứng làm vật liệu trang trí và những yêu cầu kỹ thuật khi tạo hình trên bề mặt sản phẩm.

Sản phẩm sơn mài với họa tiết hoa sen được giới thiệu trong hoạt động của dự án Mài Ánh Tương Bình

Thông qua hoạt động trải nghiệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, dự án Mài Ánh Tương Bình tiếp tục giới thiệu nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đến công chúng, tạo cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu, tiếp cận nghề thủ công truyền thống một cách trực quan.

Mài Ánh Tương Bình hòa nhịp Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt

Hoạt động trải nghiệm của dự án Mài Ánh Tương Bình diễn ra trong ba ngày, từ 22 đến 24/11/2026, với các khung giờ cụ thể.

Ngày 22/11, hoạt động trải nghiệm cẩn trứng sơn mài diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ. Ngày 23/11, chương trình tiếp tục từ 19 giờ đến 21 giờ. Riêng ngày 24/11, người tham gia có thể trải nghiệm cẩn trứng và các hoạt động khác cùng dự án từ 18 giờ đến 19 giờ.

Hoạt động trải nghiệm cẩn trứng của Mài Ánh Tương Bình thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, trong đó có nhiều em nhỏ

Dự án Mài Ánh Tương Bình góp phần kết nối công chúng với nghề sơn mài Tương Bình Hiệp thông qua các hoạt động thực hành tại ngày hội

Các hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt, diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Ngoài không gian trải nghiệm nghề thủ công, ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa dành cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, tối 22/11 diễn ra Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện 54 dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là Lễ khai mạc cấp Thành phố và Vũ hội đường phố “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, góp phần tạo nên không gian giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam.