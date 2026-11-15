Mài Ánh Tương Bình kể chuyện di sản bằng trải nghiệm đa giác quan

Từ ngày 14 đến 20/11, triển lãm tương tác Mài Ánh Tương Bình được tổ chức tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (số 2 Ter Lê Duẩn, TP. Hồ Chí Minh), trong khuôn khổ Triển lãm và Tọa đàm "Nhân Sinh Bách Nghệ" do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tổ chức.

Không gian workshop cẩn trứng tại triển lãm Mài Ánh Tương Bình, nơi giới thiệu kỹ thuật trang trí truyền thống trong nghệ thuật sơn mài

Đây là dự án truyền thông thuộc đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh. Thông qua hình thức trưng bày kết hợp trải nghiệm trực tiếp, dự án hướng đến việc giới thiệu lịch sử, kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa của nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đến công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Khám phá nghề sơn mài Tương Bình Hiệp qua 5 trạm tương tác

Mài Ánh Tương Bình được xây dựng như một hành trình khám phá nghề thủ công truyền thống. Không gian triển lãm gồm 5 trạm tương tác, lần lượt dẫn dắt người tham quan từ tìm hiểu lịch sử, lắng nghe câu chuyện nghề đến trực tiếp thực hành.

Hành trình bắt đầu tại trạm "Khởi Sắc", nơi giới thiệu lịch sử hình thành làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp cùng những nguyên vật liệu và dụng cụ truyền thống. Tiếp nối là "Chuyện Nghề", mang đến các tư liệu và câu chuyện về cuộc sống, công việc của những người thợ gắn bó với nghề. Tại trạm "Sắc Son", khách tham quan được chiêm ngưỡng các tác phẩm sơn mài, đồng thời tìm hiểu về giá trị thẩm mỹ, kỹ thuật và thời gian cần thiết để tạo nên sản phẩm.

Khách tham quan tìm hiểu các dụng cụ thủ công được giới thiệu tại không gian triển lãm Mài Ánh Tương Bình

Các sản phẩm sơn mài với đa dạng kiểu dáng, màu sắc, thu hút khách tham quan tìm hiểu tại triển lãm Mài Ánh Tương Bình

Điểm nhấn của hành trình là trạm "Miệt Mài", nơi khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật cẩn trứng - một công đoạn trong chế tác sơn mài. Kết thúc hành trình, người tham dự có thể ghi lại cảm nhận và kỷ niệm tại trạm cuối cùng mang tên "Lưu Sắc".

Khách tham quan trực tiếp thực hành kỹ thuật cẩn trứng - một phần trong quy trình làm sơn mài, tại khu vực workshop của triển lãm Mài Ánh Tương Bình

Thông qua các hoạt động trưng bày và trải nghiệm trực tiếp, triển lãm giúp người trẻ tìm hiểu về sản phẩm sơn mài, quy trình chế tác và những kinh nghiệm thực tế của người làm nghề.

Giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm các công đoạn thủ công

Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm còn tổ chức hoạt động giao lưu với Nghệ nhân ưu tú Lê Bá Linh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn mài và Điêu khắc Bình Dương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn.

Nghệ nhân ưu tú Lê Bá Linh chia sẻ về nghề sơn mài truyền thống tại chương trình giao lưu

Trong hai ngày hoạt động trọng điểm 14 và 15/11, khách tham quan có cơ hội lắng nghe nghệ nhân chia sẻ về hành trình gắn bó với nghề, những khó khăn trong quá trình thực hành và kinh nghiệm gìn giữ nghề sơn mài truyền thống. Hoạt động giao lưu kết hợp workshop tạo điều kiện để người tham dự tìm hiểu nghề sơn mài từ góc nhìn của người trực tiếp chế tác.

Nghệ nhân ưu tú Lê Bá Linh cùng nhóm sinh viên dự án Mài Ánh Tương Bình trong hoạt động giới thiệu nghề sơn mài truyền thống đến công chúng trẻ

Nhóm sinh viên cũng giới thiệu bộ phim tài liệu ngắn do chính nhóm thực hiện, ghi lại nhịp sống lao động, quy trình chế tác và tâm tư của những người thợ sơn mài Tương Bình Hiệp. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về con người và công việc phía sau các sản phẩm sơn mài.

Với cách tiếp cận kết hợp trưng bày, kể chuyện và trải nghiệm, Mài Ánh Tương Bình góp thêm một hình thức giới thiệu nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đến công chúng trẻ. Triển lãm đặt trọng tâm vào việc giúp người xem hiểu rõ hơn giá trị lao động thủ công phía sau những tác phẩm truyền thống.