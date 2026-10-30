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Văn hóa - Giải trí

Mài Ánh Tương Bình: Tìm về những lớp lang của nghề sơn mài

HOÀNG YẾN, HUỆ PHƯƠNG
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(HTV) - Dự án Mài Ánh Tương Bình mang nghề sơn mài truyền thống đến Đường Sách TP. Hồ Chí Minh qua không gian trưng bày và các hoạt động trải nghiệm. Từ những câu chuyện người thợ đến workshop cẩn trứng, di sản được giới thiệu bằng cách gần gũi hơn với người trẻ.

Trong khuôn khổ Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 10 - Cửu Long Thần Bí, dự án Mài Ánh Tương Bình mang đến không gian trải nghiệm nghề sơn mài Tương Bình Hiệp với lịch sử hơn 200 năm.

Hoạt động diễn ra vào các ngày 30, 31/10 và 1/11/2026, tại khu vực sân khấu mặt đường Hai Bà Trưng, Đường Sách TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh trưng bày sản phẩm, dự án giới thiệu hình ảnh làng nghề Tương Bình Hiệp, câu chuyện của người thợ, tổ chức workshop cẩn trứng và trò chơi tương tác, giúp người tham gia tìm hiểu về vật liệu, kỹ thuật chế tác và quá trình gìn giữ nghề sơn mài truyền thống.

Mài Ánh Tương Bình: Tìm về những lớp lang của nghề sơn mài - Ảnh 1.

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại không gian trải nghiệm Mài Ánh Tương Bình

Mài Ánh Tương Bình kể chuyện làng nghề qua góc nhìn người thợ

Đằng sau màu sắc, hoa văn và vẻ óng ánh của một tác phẩm sơn mài là quá trình chế tác đòi hỏi nhiều công sức, sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ. Nếu chỉ nhìn vào thành phẩm, người xem khó hình dung được những công đoạn tạo nên tác phẩm ấy.

Tại không gian trải nghiệm của dự án Mài Ánh Tương Bình, câu chuyện về làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp được giới thiệu qua những hình ảnh thực tế, từ không gian xưởng đến các công đoạn chế tác. Đi cùng những hình ảnh là lời kể của các nghệ nhân, người thợ tại xưởng Tư Bốn về công việc và quá trình gắn bó với nghề.

Mài Ánh Tương Bình: Tìm về những lớp lang của nghề sơn mài - Ảnh 2.

Khách tham quan tìm hiểu nghề làm tranh sơn mài tại không gian Mài Ánh Tương Bình

Qua những tư liệu này, người xem có thể hiểu rõ hơn quy trình tạo ra một sản phẩm sơn mài, cùng sự tỉ mỉ, khéo léo mà mỗi công đoạn đòi hỏi. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm được người thợ tích lũy qua nhiều năm làm nghề góp phần tạo nên nét đặc trưng của từng sản phẩm.

Góc trưng bày còn đưa người xem đến gần hơn với những người đang trực tiếp gìn giữ nghề sơn mài tại làng Tương Bình Hiệp. Bằng hình ảnh và câu chuyện đời thường của người thợ, giá trị của làng nghề được thể hiện cụ thể hơn, gắn với cả sản phẩm lẫn những người làm ra chúng.

Tự tay cẩn trứng, khám phá kỹ thuật làm nên tác phẩm sơn mài

Không gian trải nghiệm còn mang đến cơ hội tự tay khám phá nghệ thuật sơn mài qua workshop cẩn trứng.

Tại đây, người tham gia được hướng dẫn thực hiện các thao tác cơ bản trên bề mặt vóc, từ sắp xếp đến ghép từng mảnh vỏ trứng nhỏ để tạo thành họa tiết. Qua quá trình thực hành, người tham gia có thể hiểu rõ hơn sự tỉ mỉ, sự khéo léo và tính kiên nhẫn trong công việc của người thợ sơn mài.

Mài Ánh Tương Bình: Tìm về những lớp lang của nghề sơn mài - Ảnh 3.
Mài Ánh Tương Bình: Tìm về những lớp lang của nghề sơn mài - Ảnh 4.

Người tham gia được hướng dẫn thực hành kỹ thuật cẩn trứng, tự tay tạo họa tiết trên bề mặt vóc

Cùng với workshop, dự án tổ chức hoạt động “Bốc Facts Sơn Mài”, lấy cảm hứng từ những chiếc bánh may mắn. Người tham gia bốc ngẫu nhiên các mảnh giấy chứa thông tin song ngữ Việt - Anh về lịch sử, nguyên liệu và nghề sơn mài. Đặc biệt, một số mảnh giấy mang đến cơ hội nhận quà lưu niệm của dự án.

Mài Ánh Tương Bình: Tìm về những lớp lang của nghề sơn mài - Ảnh 5.

Các bạn trẻ tìm hiểu thông tin và tham gia hoạt động tương tác tại không gian Mài Ánh Tương Bình

Thông qua hình ảnh làng nghề, câu chuyện của người thợ và hoạt động thực hành cẩn trứng, dự án Mài Ánh Tương Bình giúp công chúng hiểu thêm về quy trình chế tác, sự tỉ mỉ và tâm huyết của những người đang gìn giữ nghề sơn mài Tương Bình Hiệp.

Kết hợp trưng bày và trải nghiệm thực tế, Mài Ánh Tương Bình đưa nghệ thuật sơn mài đến gần hơn với người trẻ, góp phần lan tỏa giá trị và nâng cao ý thức gìn giữ di sản văn hóa truyền thống.

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