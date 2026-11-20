Phim lấy cảm hứng từ một tác phẩm hoạt hình kinh điển về nỗi nhớ mẹ của một chú voi ma mút con

Ma mút con vượt kỷ băng hà phát triển từ ý tưởng hoạt hình kinh điển

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" được phát triển từ cảm hứng của một tác phẩm hoạt hình dài 8 phút ra mắt năm 1981. Câu chuyện ban đầu xoay quanh nỗi nhớ mẹ của một chú voi ma mút con. Từ chất liệu giản dị ấy, phiên bản mới mở rộng không gian và xây dựng thêm nhiều tuyến nhân vật.

Fluffy đi từ vùng băng giá Bắc Cực đến đại dương rộng lớn và nhiều môi trường sống khác nhau

Trong phim, Fluffy bị tách khỏi đàn và mắc kẹt giữa băng tuyết suốt hàng ngàn năm. Khi tỉnh giấc trong một thế giới xa lạ, chú bắt đầu hành trình vượt đại dương để tìm mẹ ở châu Phi.

Chuyến đi đưa Fluffy từ vùng băng giá Bắc Cực đến đại dương rộng lớn và nhiều môi trường sống khác nhau. Mỗi chặng đường đều mở ra những cảnh quan mới, đồng thời tạo cơ hội để chú gặp gỡ các loài vật với đặc điểm riêng.

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Những người bạn tạo nên thế giới phiêu lưu sinh động

Fluffy gặp Tupik, chú chim có niềm đam mê nhạc rap và nhiều người bạn có tính cách đa dạng

Trên hành trình, Fluffy gặp Tupik – chú chim tinh nghịch có niềm đam mê nhạc rap và ước mơ trở thành ngôi sao. Trái với vẻ hồn nhiên, có phần vụng về của Fluffy, Tupik hoạt bát và luôn hướng đến những trải nghiệm mới. Sự khác biệt này tạo nên nhiều tình huống hài hước trong chuyến đi chung.

Bên cạnh hai nhân vật chính, thế giới phim còn có những loài vật với tính cách đa dạng. Chồn đất đa nghi, cá sấu ranh mãnh hay những chú hồng hạc kiêu ngạo góp phần làm hành trình thêm nhiều bất ngờ.

Thông qua góc nhìn của Fluffy, khán giả được khám phá một thế giới vừa xa lạ vừa đầy màu sắc

Thông qua góc nhìn của Fluffy, khán giả được khám phá một thế giới vừa xa lạ vừa đầy màu sắc. Những cuộc gặp gỡ và thử thách không chỉ mở rộng câu chuyện ban đầu mà còn giúp hành trình tìm mẹ trở nên phong phú hơn.

Từ một ý tưởng hoạt hình ngắn, "Ma mút con vượt kỷ băng hà" phát triển thành chuyến phiêu lưu kết hợp yếu tố hài hước, khám phá và tình cảm gia đình.

Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ hôm nay (20/11).