Hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất: Xáo trộn ở nửa sau bảng xếp hạng

Bước sang tuần đề cử thứ 6, hạng mục này ghi nhận sự ổn định đáng chú ý khi có tới 14 trên tổng số 15 cái tên từ tuần 5 tiếp tục trụ hạng thành công, ngoại trừ sự vắng mặt duy nhất của ca sĩ Emcee L nhóm Da LAB (Bức tường ngăn cách hai ta) khiến tổng số đề cử rút gọn còn 14 nghệ sĩ.

Nhóm dẫn đầu tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ khi Tăng Phúc (Sun song), Hà An Huy (Nhức tiềm thức), Hoàng Dũng (Lý giải), Bùi Công Nam (I love you) và Jack (J97) (Lưu niên) đồng loạt giữ nguyên vị trí trong Top 5.

Tuy nhiên, cục diện nửa sau bảng xếp hạng đã có những xáo trộn tích cực nhờ sức bật từ các sản phẩm âm nhạc mới: Jun Phạm vươn lên vị trí thứ 6 với ca khúc mới Rồi sẽ qua (thay cho Thật lòng ở tuần 5), trong khi SƠN.K và HIEUTHUHAI cũng gia tăng sức nóng khi ghi nhận thêm các ca khúc mới vào danh sách đề cử gồm Đấng sinh thành và Nước mắt cá sấu.

Bên cạnh đó, Quang Hùng MasterD (Lò vi sóng) cũng có bước tiến nhẹ khi thoát khỏi vị trí chốt bảng của tuần trước, nhường lại vị trí cuối danh sách tuần 6 cho OSAD (Như một người rưng).

Đường đua Nữ ca sĩ được yêu thích nhất: Loạt ca khúc mới tạo cú hích mạnh mẽ

Trong tuần thứ 6, bảng đề cử hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất thu gọn từ 8 xuống còn 7 gương mặt sau sự vắng mặt của Trang Pháp. Ở nhóm dẫn đầu, Ái Phương (Dịu dàng dịu dàng) và Phương Mỹ Chi (Thiên đường với người thương) tiếp tục khẳng định sức hút ổn định khi giữ vững hai vị trí đầu bảng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuần này là màn bứt phá mạnh mẽ của nhóm nghệ sĩ phía sau nhờ hiệu ứng từ các sản phẩm âm nhạc mới và sự bứt tốc bình chọn. Cụ thể, Phùng Khánh Linh vươn lên vị trí thứ 3, trong khi Thiều Bảo Trâm (Thỏ săn mồi) cũng tạo bất ngờ lớn khi nhảy vọt từ vị trí cuối bảng tuần trước lên thẳng Top 4.

Sự thăng hạng của hai nữ ca sĩ khiến Hoàng Thùy Linh (Thầy dùi) và Kiều Anh (Lá ngọc cành vàng) cùng lùi nhẹ xuống các vị trí tiếp theo. Ở cuối danh sách, Nhật Kim Anh tiếp tục góp mặt và Danh phận và Trăng tròn tháng 4 - ca khúc về Phật giáo có lượng view khá lớn trên Youtube vào tháng 5/2026.

Hạng mục Ca sĩ triển vọng được yêu thích nhất: Hà An Huy bứt tốc ngoạn mục vào Top 4

Trong thứ 6, hạng mục Ca sĩ triển vọng được yêu thích nhất cho thấy sự ổn định tuyệt đối về mặt nhân sự khi còn 8 gương mặt trẻ, giảm 1 so với tuần 5. Bộ ba dẫn đầu gồm SƠN.K, CONGB (Chờ chút) và Cody Nam Võ (Secret) tiếp tục giữ vững phong độ ấn tượng khi không có bất kỳ sự xáo trộn nào ở ba vị trí cao nhất. Đặc biệt, người dẫn đầu SƠN.K còn củng cố sức nóng khi mở rộng danh sách tác phẩm tranh tài từ lên thành 2 sản phẩm âm nhạc gồm Đấng sinh thành và Cây cầu tình ái.

Ca sĩ SƠN.K

Biến động đáng chú ý nhất trong tuần này thuộc về Hà An Huy (Nhức tiềm thức) với cú bứt phá ngoạn mục từ vị trí thứ 7 lên thẳng hạng 4. Sự thăng hạng mạnh mẽ này khiến nhóm nghệ sĩ xếp sau gồm Wren Evans (Album Nổ), Jaysonlei (Lời hứa năm 18) và GREY D (Hóa ra ...) đồng loạt lùi nhẹ một bậc so với tuần trước. Ở vị trí cuối bảng đang là Ali Hoàng Dương (Thật hay mơ).

Đường đua Nhóm hát được yêu thích nhất: Top 3 vững vàng trước làn sóng tân binh

Bước sang tuần thứ 6, hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất chứng kiến sự mở rộng đáng chú ý về mặt số lượng khi tăng từ 5 lên 7 cái tên tranh tài nhờ sự gia nhập của hai nhân tố mới: Những giấc mơ Việt Nam (chương trình Tinh hà say hi) và nhóm nhạc nữ HEPIHEPI.

Nhóm nhạc nữ HEPIHEPI

HEPIHEPI với MV "Tiếng con tim (ECHO)" – kết hợp cùng Liên Quân Mobile (phát hành MV ngày 19/10/2026, nhân kỷ niệm 1 năm debut và 10 năm Liên Quân Mobile). Bốn thành viên hóa thân thành các nhân vật của nhóm nhạc ảo ECHO (Kayung vai Violet, Nana vai Veres, Rani vai Capheny, Annie vai Yue). MV đã đạt 1 triệu lượt xem và ra mắt thêm các phiên bản đặc biệt như Puzzle Ver.

Dù xuất hiện thêm nhiều đối thủ mới, nhóm dẫn đầu vẫn cho thấy sự ổn định tuyệt đối khi bộ ba UPRIZE, Da LAB và Nhà Soạn Nhạc tiếp tục bảo toàn nguyên vẹn ba vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Sự xáo trộn duy nhất ở nhóm đề cử cũ diễn ra ở khu vực giữa bảng, nơi The Flob có bước tiến nhẹ khi vươn lên vị trí thứ 4, hoán đổi thứ hạng với Nguyên Tố Mỹ Mẫn.

Hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất: Hai nhân tố mới gia nhập ở nhóm cuối

Hạng mục này tiếp tục duy trì quy mô 12 tác phẩm tranh tài nhưng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý ở khu vực cuối bảng. Nhóm dẫn đầu vẫn cho thấy sức hút áp đảo khi cả 5 ca khúc đứng đầu từ tuần 5 gồm I love you (Bùi Công Nam), Đại khải hoàn (The Flob), Nhức tiềm thức (Hà An Huy), Tiếng ru cội nguồn (nhóm Liên Minh Nguyên Tố Mỹ Mẫn) và Lý giải (Hoàng Dũng) đều giữ vững nguyên vẹn thứ hạng.

Album "I love you" (Bùi Công Nam)

Sự xáo trộn nhẹ ở nhóm giữa chỉ diễn ra ở vị trí thứ 6 và thứ 7, khi Lưu niên (Jack J97) vươn lên chiếm giữ hạng 6, đẩy Sun song (Tăng Phúc) lùi xuống một bậc. Trong khi đó, các tác phẩm xếp kế tiếp là Secret (Cody Nam Võ), Thanh tân (Vương Bình) và Như một người rưng (OSAD x Hà An Huy) vẫn giữ nguyên vị trí. Điểm nhấn lớn nhất của tuần 6 nằm ở hai vị trí chốt bảng với sự gia nhập của hai ca khúc mới là Ngoài dự tính (Bùi Công Nam) và Dịu dàng dịu dàng (Ái Phương), thay thế cho sự vắng mặt của Sài Gòn ai đó nói chia tay (Tăng Phúc) và Em tôi (Liên minh kỳ tích - ATVNCG2026) so với tuần trước.

Đường đua hạng mục MV được yêu thích nhất: Phương Mỹ Chi và Bùi Công Nam tạo biến động lớn

Hạng mục MV được yêu thích nhất tiếp tục duy trì danh sách 10 tác phẩm tranh tài nhưng ghi nhận cuộc cạnh tranh đầy sôi động với nhiều sự hoán đổi vị trí đáng chú ý. Ở vị trí cao nhất, Sài Gòn ai đó nói chia tay (Tăng Phúc) vẫn khẳng định sức hút bền bỉ khi bảo toàn thành công ngôi đầu bảng. Ngay phía sau, Như một người rưng (OSAD x Hà An Huy) có bước tiến nhẹ lên vị trí á quân, hoán đổi thứ hạng với Rồi sẽ qua (Jun Phạm) so với tuần trước.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong tuần này là sự xuất hiện của hai MV mới gồm Thiên đường với người thương (Phương Mỹ Chi) ra mắt ấn tượng ở vị trí thứ 4 và Ngoài dự tính (Bùi Công Nam) góp mặt ở hạng 7, thay thế cho sự vắng mặt của Tiếng ru cội nguồn (nhóm Liên Minh Nguyên Tố Mỹ Mẫn) và Ánh sao Việt Nam (NSƯT Võ Minh Lâm).

Làn sóng tân binh này cũng kéo theo sự xáo trộn ở nhóm giữa và cuối bảng: trong khi I love you (Bùi Công Nam) vẫn giữ vững hạng 5 thì Lý giải(Hoàng Dũng), Tam thái tử (Jack J97) và Thầy dùi (Hoàng Thùy Linh) đều lùi nhẹ hai bậc, riêng Thăng (UPRIZE) cải thiện được một vị trí để thoát khỏi nhóm chót bảng.

Hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Quốc Thịnh nhập cuộc

Bước sang tuần 6, bảng xếp hạng đề cử hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất giữ được sự ổn định tuyệt đối ở nhóm dẫn đầu khi cả 5 gương mặt của tuần 5 đều bảo toàn nguyên vẹn thứ hạng: Lê Hoàng Giang (Cô giáo Duyên) tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, theo sau lần lượt là NSƯT Võ Minh Lâm (Câu thơ yên ngựa), NSƯT Thành Lộc (Cô giáo duyên), Hoàng Hải (Người mang 9 án tử; Tiếng hò sông Hậu) và Trương Hạ (Nơi kết thúc bắt đầu). Điểm mới đáng chú ý nhất trong tuần này là bảng xếp hạng được mở rộng thêm một đề cử ở vị trí thứ 6 với sự góp mặt của diễn viên Quốc Thịnh qua vở Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần Mặt Trời, hứa hẹn tạo thêm sức hút mới cho đường đua đề cử.

Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Hồng Ánh gia nhập cuộc đua

Ở tuần thứ 6, hạng mục Nữ diễn viên sân khấu mở rộng quy mô đề cử, từ 4 lên 5 gương mặt tranh tài. Ở nhóm dẫn đầu, sức hút của ba cái tên quen thuộc từ tuần 5 tiếp tục được khẳng định khi NSƯT Kim Tuyến (Áo xưa dù nhàu), Nhật Kim Anh (Cuốn truyện bị đốt) và NSƯT Ốc Thanh Vân (Cuốn truyện bị đốt) đồng loạt giữ vững nguyên vẹn ba vị trí cao nhất.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuần này là sự xuất hiện của nhân tố mới Hồng Ánh với vai diễn trong vở Dưới bóng giai nhân (tái diễn trong năm 2026), ra mắt ấn tượng ngay ở vị trí thứ 4. Màn chào sân này đã đẩy Lê Phương (Giáng hương) lùi nhẹ một bậc xuống vị trí thứ 5, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi đầy kịch tính trong những ngày cuối.

Hạng mục Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất: 6 tác phẩm bảo toàn thứ hạng

Hạng mục đề cử này cho thấy sự ổn định tuyệt đối khi toàn bộ 6 tác phẩm từ tuần 5 tiếp tục giữ nguyên danh sách và không có bất kỳ sự xáo trộn thứ hạng nào.

Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là vở diễn ÁO XƯA DÙ NHÀU, theo sau lần lượt ở các vị trí tiếp theo là CÔ GIÁO DUYÊN, GIÁNG HƯƠNG, CUỐN TRUYỆN BỊ ĐỐT, HẸN NHAU Ở CUỐI CON ĐƯỜNG và THIÊN ĐƯỜNG PROMAX. Việc không có sự thay đổi nào cho thấy sức hút bền bỉ và lượng khán giả ủng hộ ổn định của cả 6 tác phẩm sân khấu trong suốt hai tuần bình chọn liên tiếp.

Hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất: Minh Luân nhập cuộc

Bước sang tuần thứ 6, hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất mở rộng quy mô từ 6 lên 7 gương mặt tranh tài. Nhóm dẫn đầu tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ khi toàn bộ 6 nghệ sĩ từ tuần 5 đều giữ nguyên vị trí không đổi. Cụ thể, Võ Điền Gia Huy (Vì mẹ anh phán chia tay) vững vàng ở ngôi đầu bảng, theo sau lần lượt là Steven Nguyễn (Trại buôn người; Chị chị em em 3), Cody Nam Võ (Nghỉ hè sợ nghỉ hưu), Hứa Vĩ Văn (Tận hiến), Quách Ngọc Ngoan (Trại buôn người) và Nguyễn Quốc Trường Thịnh — người vừa gia tăng sức nóng khi ghi nhận thêm tác phẩm Nắng khuya bên cạnh Nợ đời vay trả.

Điểm nhấn mới mẻ trong tuần này là sự xuất hiện của gương mặt giàu thực lực ở nhóm cuối bảng Minh Luân (Nỗi đau ký ức). Sự gia nhập của nhân tố mới này hứa hẹn sẽ mang lại thêm nhiều cạnh tranh đáng chú ý cho cuộc đua trong những ngày còn lại.

Hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất: Ninh Dương Lan Ngọc giữ vững ngôi đầu

Hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất ghi nhận sức nóng tăng cao khi mở rộng quy mô từ 9 lên 11 gương mặt tranh tài với sự góp mặt của hai nhân tố mới là Lê Hạ Anh (Lên hương) ở hạng 7 và Hoàng Quỳnh Lam (Lạc lối trong cạm bẫy) ở hạng 8.

Ở nhóm dẫn đầu, Ninh Dương Lan Ngọc (Chị chị em em 3) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc ở ngôi đầu bảng, trong khi Tam Triều Dâng (Vì mẹ anh phán chia tay) có bước tiến nhẹ lên vị trí á quân, hoán đổi thứ hạng với Ngọc Thanh Tâm (Tận hiến), còn Đoàn Thiên Ân (Hẹn em ngày nhật thực) vẫn giữ nguyên vị trí thứ 4.

Tâm điểm bứt phá của tuần 6 thuộc về Huỳnh Hồng Loan (Nợ đời vay trả) với cú nhảy vọt ấn tượng từ vị trí chót bảng tuần trước lên thẳng Top 5. Sự thăng hạng mạnh mẽ này cùng làn sóng tân binh đã khiến nhóm nghệ sĩ xếp sau đồng loạt lùi bậc: NSƯT Kim Tuyến (Phòng trọ ma bầu) xuống hạng 6, Nguyễn Minh Trang (Không giới hạn) xuống hạng 9, trong khi Lê Phương (Cuộc chiến hạ lưu; Bóng ma hạnh phúc) và Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Chị chị em em 3) lần lượt lùi xuống hai vị trí cuối bảng.

Hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất: Chào đón tân binh "Bò sữa bay"

Bước sang tuần thứ 6, hạng mục đề cử Phim điện ảnh được yêu thích nhất mở rộng quy mô từ 5 lên 6 tác phẩm tranh tài nhờ sự gia nhập của gương mặt mới BÒ SỮA BAY ở vị trí thứ 6. Ở nhóm dẫn đầu, sức hút của hai bộ phim đứng đầu từ tuần 5 tiếp tục được duy trì ổn định khi TRẠI BUÔN NGƯỜI bảo toàn vững chắc ngôi đầu bảng và NGHỈ HÈ SỢ NGHỈ HƯU giữ nguyên vị trí á quân.

Biến động đáng chú ý nhất trong tuần này là màn hoán đổi thứ hạng ở khu vực giữa bảng, khi HẸN EM NGÀY NHẬT THỰC vươn lên chiếm giữ vị trí thứ 3, đẩy CHỊ CHỊ EM EM 3 lùi nhẹ một bậc xuống hạng 4. Trong khi đó, tác phẩm THỎ ƠI vẫn duy trì sự hiện diện ổn định ở vị trí thứ 5 trong cuộc đua.

Hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất: "Nợ đời vay trả" bứt phá ngoạn mục lên nhì bảng

Bước sang tuần đề cử thứ 6, hạng mục đề cử Phim truyền hình được yêu thích nhất tiếp tục duy trì danh sách 5 tác phẩm quen thuộc từ tuần 5 nhưng ghi nhận màn hoán đổi thứ hạng đầy kịch tính ở nhóm đầu. Trong khi VÌ MẸ ANH PHÁN CHIA TAY vẫn khẳng định sức hút áp đảo khi bảo toàn vững chắc ngôi đầu bảng, tâm điểm của tuần này thuộc về NỢ ĐỜI VAY TRẢ với cú bứt phá mạnh mẽ từ vị trí thứ 4 lên thẳng ngôi vị á quân.

Màn tăng tốc ấn tượng này đã đẩy KHÔNG GIỚI HẠN lùi hai bậc xuống vị trí thứ 4. Ở các vị trí còn lại, TẬN HIẾN vẫn giữ vững phong độ ở hạng 3 và BÓNG MA HẠNH PHÚC tiếp tục duy trì sự hiện diện ổn định ở vị trí thứ 5 trong cuộc đua.

Hạng mục MC được yêu thích nhất: Giữ vững thế cân bằng

Hạng mục đề cử MC tiếp tục cho thấy sự ổn định tuyệt đối khi toàn bộ 5 gương mặt từ tuần 5 đều giữ nguyên danh sách và không có bất kỳ sự xáo trộn vị trí nào.

Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là Ngô Kiến Huy, theo sau lần lượt ở các vị trí tiếp theo là Trấn Thành, Trần Ngọc, Lâm Vỹ Dạ và Khánh Vy.

Đường đua Chương trình truyền hình và nền tảng số được yêu thích nhất: 7 ứng viên bảo toàn nguyên vẹn thứ hạng

Hạng mục này tiếp tục cho thấy sự ổn định tuyệt đối khi toàn bộ 7 chương trình từ tuần 5 đều giữ nguyên danh sách và không có bất kỳ sự xáo trộn thứ hạng nào.

Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là RUNNING MAN 2026 (mùa 4 - Chạy ngay đi), theo sau lần lượt ở các vị trí tiếp theo là QUÁN NHÀ HA HA, ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI, TINH HÀ SAY HI, CA SĨ MẶT NẠ VIỆT NAM, SAY HI RỰC RỠ và MÁI ẤM GIA ĐÌNH VIỆT. Sự bất biến này phản ánh sức hút bền bỉ và lượng khán giả theo dõi, ủng hộ trung thành dành cho cả 7 chương trình giải trí nổi bật qua hai tuần bình chọn liên tiếp.