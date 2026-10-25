Thịnh Điển VOGUE 2026: Những dấu ấn thời trang nổi bật

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý với màn mở màn thảm đỏ

Một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Nữ diễn viên diện thiết kế Haute Couture Thu Đông 2026 của Zuhair Murad, kết hợp chi tiết pha lê lấp lánh, tay voan bồng bềnh và phụ kiện lấy cảm hứng từ hình tượng nữ thần Ba Tư.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong thiết kế Haute Couture của Zuhair Murad tại Thịnh Điển VOGUE 2026 (Ảnh: Weibo)

Đặc biệt, khoảnh khắc cô sải bước dưới mưa và thực hiện màn trình diễn với chú bướm đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tạo hình không chỉ nhấn mạnh vẻ đẹp của trang phục mà còn cho thấy cách thời trang thảm đỏ được kết hợp với nghệ thuật trình diễn để tạo nên hình ảnh có tính kể chuyện.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi đảm nhận vị trí kết màn năm thứ ba liên tiếp. Nữ diễn viên lựa chọn đầm lông vũ Haute Couture Thu Đông 2026 của Elie Saab, phối cùng trang sức Bulgari. Tông màu champagne và những chi tiết đính kết tạo nên diện mạo gợi liên tưởng đến hình tượng phượng hoàng, tiếp tục khẳng định phong cách thanh lịch gắn liền với cô.

Cuộc đua Haute Couture và những concept khác biệt

Bên cạnh hai gương mặt thu hút nhiều chú ý, thảm đỏ năm nay còn là nơi các ngôi sao thể hiện cá tính qua những lựa chọn thời trang đa dạng. Bạch Lộc liên tục xuất hiện với nhiều tạo hình từ các nhà mốt Haute Couture như Viktor & Rolf, Tony Ward và Georges Hobeika. Dương Tử chọn phong cách nhẹ nhàng với thiết kế tông vàng, trong khi Cổ Lực Na Trát theo đuổi hình ảnh nữ tính qua những mẫu đầm đính kết cầu kỳ.

Những tạo hình nổi bật tại Thịnh Điển VOGUE 2026 (Ảnh: Weibo)

Ở hướng thể hiện táo bạo hơn, Trần Đô Linh hóa thân thành “thiên nga đen” trong thiết kế đính lông vũ của Weizdhurm Franklyn. Âu Dương Na Na gây chú ý với bộ ảnh concept mang tinh thần “cổ tích đen tối”, còn Mạnh Tử Nghĩa lựa chọn thiết kế nhiều màu sắc và hoa nổi của Ronald van der Kemp. Những cách tiếp cận khác nhau cho thấy thời trang thảm đỏ không chỉ xoay quanh giá trị của trang phục mà còn là cuộc thử nghiệm về hình ảnh và ý tưởng sáng tạo.

Dấu ấn của nhà thiết kế Việt Nam

Một điểm nhấn đáng chú ý với khán giả Việt là bộ ảnh concept A Painted Ode to Oneself của Trần Hạo Vũ, hợp tác cùng nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn. Lấy ý tưởng từ không gian phòng tranh, bộ hình kết hợp trang điểm, tạo kiểu và bố cục giàu tính nghệ thuật, gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp đích thực của bản thân.

Trần Hạo Vũ trong bộ ảnh concept hợp tác cùng nhà thiết kế Việt Nam Nguyễn Phúc Tuấn (Ảnh: Weibo)

Sự xuất hiện của sáng tạo Việt trong một sự kiện thời trang thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc mở ra góc nhìn đáng chú ý về khả năng kết nối giữa nhà thiết kế Việt Nam với các nghệ sĩ quốc tế.

Nhìn lại Thịnh Điển VOGUE 2026, dấu ấn của sự kiện không chỉ nằm ở những bộ trang phục đắt giá mà còn ở cách mỗi ngôi sao xây dựng hình ảnh riêng. Từ màn trình diễn dưới mưa của Địch Lệ Nhiệt Ba, phong cách sang trọng của Lưu Diệc Phi đến những concept giàu tính nghệ thuật, sự kiện tiếp tục cho thấy thời trang là sự kết hợp giữa kỹ thuật thiết kế, tư duy sáng tạo và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh.