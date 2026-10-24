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Văn hóa - Giải trí

Lưu Diệc Phi hóa “thiên nga đen” với đầm lông vũ cầu kỳ

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Lưu Diệc Phi thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại sự kiện VOGUE Fashion Force trong thiết kế đầm dạ hội lông vũ tông đen - nâu. Bộ trang phục có phom dáng ấn tượng, kết hợp chất liệu cầu kỳ và sắc màu trầm, tạo nên diện mạo sang trọng, cá tính cho nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi nổi bật với thiết kế lông vũ

Loạt hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi tại sự kiện VOGUE Fashion Force được công bố mới đây. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm dạ hội sử dụng lông vũ làm điểm nhấn chủ đạo, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật dưới ánh sáng.

Lưu Diệc Phi hóa “thiên nga đen” với đầm lông vũ cầu kỳ - Ảnh 1.

Lưu Diệc Phi gây chú ý với thiết kế đầm dạ hội lông vũ tông đen - nâu tại sự kiện VOGUE Fashion Force (Ảnh: Sohu)

Sự kết hợp giữa hai tông đen và nâu mang đến vẻ ngoài có chiều sâu, đồng thời làm nổi bật cấu trúc nhiều lớp của trang phục. Chi tiết lông vũ được xử lý cầu kỳ, gợi liên tưởng đến hình ảnh thiên nga đen, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa có phần bí ẩn.

Lưu Diệc Phi hóa “thiên nga đen” với đầm lông vũ cầu kỳ - Ảnh 2.
Lưu Diệc Phi hóa “thiên nga đen” với đầm lông vũ cầu kỳ - Ảnh 3.

Thiết kế lông vũ với bảng màu trầm giúp Lưu Diệc Phi tạo dấu ấn khác biệt tại sự kiện thời trang (Ảnh: Sohu)

Khác với những thiết kế thiên về sự mềm mại, nhẹ nhàng, bộ trang phục lần này hướng đến hình ảnh sắc sảo và quyền lực hơn. Phần chất liệu tạo độ chuyển động cho trang phục, trong khi bảng màu tối góp phần tăng vẻ nổi bật của diện mạo khi xuất hiện trước ống kính.

Phong cách thời trang đa dạng của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được biết đến qua nhiều vai diễn truyền hình và điện ảnh, đồng thời cô cũng thường xuyên thu hút sự quan tâm với những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang với khả năng biến hóa giữa hình ảnh thanh lịch, nữ tính và phong cách cá tính.

Lưu Diệc Phi hóa “thiên nga đen” với đầm lông vũ cầu kỳ - Ảnh 4.

Lưu Diệc Phi khoe khí chất thanh lịch trong thiết kế có kết cấu lông vũ nổi bật (Ảnh: Sohu)

Tại sự kiện lần này, thiết kế lông vũ cầu kỳ giúp cô tạo dấu ấn khác biệt so với những lựa chọn trang phục tối giản thường thấy. Sắc đen - nâu cùng hiệu ứng chất liệu mang đến hình ảnh trưởng thành, mạnh mẽ, cách xử lý tổng thể giữ được nét sang trọng của trang phục dạ hội.

Nguồn tin: Sohu

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