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Thể thao

Lực sĩ K'Dương xếp hạng tư tại Giải vô địch cử tạ thế giới 2026

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Lực sĩ K'Dương đứng thứ tư ở hạng cân 60kg nam tại Giải vô địch cử tạ thế giới 2026 diễn ra ở Ningbo, Trung Quốc, với tổng cử 281kg. Dù không giành huy chương, đô cử Việt Nam vẫn nỗ lực thi đấu trong bối cảnh gặp vấn đề ở cơ đùi khi thực hiện các mức tạ quyết định.

K'Dương gặp khó ở phần cử đẩy

Trong ngày thi đấu 27/10, K'Dương tranh tài tại bảng A hạng cân 60kg nam, quy tụ những lực sĩ có thành tích tốt nhất nội dung này. Ở phần cử giật, anh nâng thành công mức 125kg ngay lần đầu, nhưng không thể chinh phục mức 130kg trong hai lượt tiếp theo, tạm xếp thứ sáu.

Lực sĩ K'Dương xếp hạng tư tại Giải vô địch cử tạ thế giới 2026- Ảnh 1.

Lực sĩ K'Dương (Ảnh: Thể thao Việt Nam)

Sang phần cử đẩy, K'Dương hoàn thành mức 156kg ở lần nâng đầu tiên. Sau đó, anh đăng ký mức 163kg nhưng không thể hoàn tất động tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, lực sĩ Việt Nam có dấu hiệu gặp vấn đề ở cơ đùi phải sau lần nâng này.

Ở lượt cuối, K'Dương vẫn quyết tâm thực hiện mức tạ đã đăng ký. Tuy nhiên, khi vừa đứng thẳng người, cơn đau ở cơ đùi trái khiến anh loạng choạng và phải bỏ tạ. Chung cuộc, đô cử Việt Nam đạt tổng cử 281kg, xếp thứ tư, kém nhóm giành huy chương 9kg. 

Cử tạ Việt Nam tiếp tục tranh tài

Ở hạng cân 60kg nam, lực sĩ chủ nhà Yang Yang giành vị trí dẫn đầu với tổng cử 304kg. Hai đô cử Triều Tiên cùng đạt 300kg, lần lượt xếp sau.

Sau phần thi của K'Dương, đội tuyển cử tạ Việt Nam còn các vận động viên Thành Duy, Hoài Hương, Quàng Thị Tâm và Trần Minh Trí tiếp tục tranh tài. Trong đó, Trần Minh Trí nhận được sự chú ý sau khi giành huy chương đồng tại ASIAD 20 ở hạng cân 65kg nam. 

Lực sĩ K'Dương xếp hạng tư tại Giải vô địch cử tạ thế giới 2026- Ảnh 2.

Đô cử chủ nhà Yang Yang giành vị trí dẫn đầu với tổng thành tích 304kg (Ảnh: Liên đoàn Cử tạ Thế giới)

Giải vô địch cử tạ thế giới 2026 diễn ra từ ngày 27/10 đến 8/11 tại Ningbo, quy tụ 528 vận động viên đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là giải đấu quan trọng trong chu kỳ chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028, khi kết quả được tính vào quá trình tích lũy điểm và xét suất dự Thế vận hội theo quy định vòng loại.

Nguồn: TTXVN

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